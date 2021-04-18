Tugay Komutanlığı’nda tuhaf sorgulama





'GÖZDAĞI GİRİŞİMİ'

SABAH'a konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sorgulama ile gözdağı verilmek istendiğini belirterek, "Bizlere ayar ve gözdağı vermeye çalışarak görevini kötüye kullanan albaylar ve teğmen hakkında gerekli takibat yapılmalıdır" dedi. Yalçın şunları söyledi: "104 emekli amiralin sivil iradeye muhtıra veren 'Emekli Amiraller Bildirisi'ne Memur-Sen ve sivil toplum kuruluşları olarak 81 ilde tepki verdik, suç duyurusunda bulunduk. Biz, Memur-Sen olarak 15 Temmuz'da da net duruşumuzu ortaya koyan ve bizzat sokağa inen bir konfederasyonuz. Darbenin karşısında, demokrasi ve özgürlüklerin yanındayız. Bir kez bile bu duruşumuzdan dolayı tebrik etmeyen albayların, emekli amiraller hakkında 81 ilde yaptığımız suç duyurusundan dolayı Büro Memur- Sen Balıkesir Şube Başkan Yardımcımızı mahiyetlerinde çalışan bir personel olması dolayısıyla çağırıp tehdit etmeleri, hiç üzerlerine elzem olmayan sorular sormaları ve yazılı not tutmaları hiç kabul edilebilir değildir."



'ŞİKÂYETTE BULUNDUK'

Yalçın, "Tugay Komutanı Albay Fuat Kara, İstihbarat Albayı Ahmet Korkmaz ve beraberindeki teğmen hakkında, darbe karşıtlarına karşı ve 104 amirale ve bildirisine taraftar olmaları, sendikal hak ve özgürlükleri hiçe sayıp seçilmiş şube başkan yardımcısı Muhammet Seyfettin Çiftçi'ye yasal hakkımız olan bildirimizden rahatsızlıklarını ifade etmeleri ve fişleme yapmaları dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan incelemesoruşturma ve gereğini istedik" ifadelerini kullandı.