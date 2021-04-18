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Giriş Tarihi: 18.4.2021

Yazar ve akademisyen vefat etti

Yazar ve akademisyen Ali Özek vefat etti

Hocaların hocası olarak tanınan akademisyen- yazar Prof. Dr. , 89 yaşında hayatını kaybetti.

Hocaların hocası olarak tanınan akademisyen- yazar Prof. Dr. Ali Özek, 89 yaşında hayatını kaybetti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden hocam, vakıf insanı Prof. Dr. Ali Özek'in dar-ı bekaya irtihalini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum hocamızın mekanı cennet, makamı ali olsun. Yakınlarına ve ilahiyat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Özek'in, yarın Muğla'nın Doğanlar köyünde defnedileceği öğrenildi.
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Yazar ve akademisyen Ali Özek vefat etti
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