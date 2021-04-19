CHP'nin '128 milyar dolar' yalanı tutmadı! Sefer Şenel gerçekleri tek tek anlattı

"MERKEZ BANKASI BU DURUMA MÜDAHALE ETMESE NASIL BİR TABLO İLE KARŞILAŞACAKTIK?"

Merkez Bankası'nın bu tür durumlarda zorunlu olarak müdahalede bulunması gerektiğini belirten Şenel, "Bu kadar çok müdahalenin olduğu dönemde Merkez Bankası bu duruma müdahale etmese nasıl tablo ile karşılaşacaktık? Merkez Bankası bu adımları atmasa iş farklı boyutlara giderdi. Son dönemlerde takip ediyoruz bütün vatandaşların döviz talebi var. Son dönemlerde 75 milyar doların üstünde artış var. Bu sadece bizim talebimiz değil" dedi.

"TÜRKİYE 1 YIL TURİZM GELİRİNDEN MAHRUM KALDI"

Türkiye'nin 1 yıl boyunca 38-40 milyarı bulan turizim gelirinden mahrum kaldığını da aktaran Şenel, bu gelir ile cari açık başta olmak üzere birçok yere takviye yapıldığını belirtti.

"BİRİLERİ ÇANTA İLE DOLAR GETİRMİYOR, İŞLEMLER ONLİNE SİSTEMDE"

Piyasanın fonlanmasının Merkez Bankası yetkisi dahilinde olduğunu ifade eden Şenel, "Merkez Bankası bu talep yapıldığı zaman piyasa müdahale etmek zorunda. Birileri gidip çanta ile dolar filan getirmiyor, işlemler online sistem üzerinden yapılıyor. Mevcut bir kur var. Sizin Merkez Bankası'ndan banka olarak döviz taleviniz varsa online platformlardan bildirim işlemleri yapıyorsunuz. Merkez Bankası bundan önce de yapıyordu bunu. Eski ticaret kuralları değişti. Dünyada tüm ülkeler bunu yapıyor, yapmak zorunda" dedi.