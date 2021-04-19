Son Dakika Haberi... CHP'nin son haftalarda başlattığı '128 milyar dolar nerede?' iftirası muhalefet kanadı tarafından da destek görürken, bu algı operasyonu çok uzamadan patladı. Bugüne kadar konuyla ilgili olarak birçok açıklama yapılırken, A Haber'de yayınlanan 'Memleket Meselesi' adlı programa katılan ekonomist Sefer Şenel de konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.
AÇIKLAMALAR YAPILANCA SÖYLEMLERİ DE DEĞİŞTİ
Algı operasyonunun ilk günlerini hatırlatan Şenel, söylemin ilk olarak '128 milyar dolar yok oldu, buharlşatı' üzerine kurulduğunu vurguladı. Daha sonra yapılan açıklamalar ile 128 milyar dolar nerede algısının da değiştiğini aktaran Şenel, "Sonra açıklamalar yapılınca paranın buharlaşmadığı, Merkez Bankası tarafından değişik yerlere kullanıldığı söylendi" ifadelerini kullandı.
"AÇIKLAMA MERKEZ BANKASI YETKİSİ ALTINDA"
Daha sonraki sürece de değinen Şenel, "Daha sonra algı değişti ve teknik kısım açıklansın denilmeye başlandı. Süreç her geçen gün farklı bir aşamaya gidiyor. Hazine Bakanı bugün açıklama yaptı, 'Bu Merkez Bankası'nın yetkisin altında isterse açıklayabilir' şeklide. Gerçekten de bu konu merkez bankası yetkisi altında" dedi.
CHP'nin '128 milyar dolar' yalanı tutmadı! Sefer Şenel gerçekleri tek tek anlattı | Video
Şenel açıklamalarının devamında Trump'ın Türkiye ekonomisini tehdit ettiği açıklamalarını hatırlattı. Türkiye ekonomisinin bu dönemlerde dış şoklara maruz kaldığını söyleyen Şenel, "Bu 2018'den itibaren başladı pandemiyle başlamadı. Bunun özellikle gündeme gelmesi hem pandemiye hem de öncesindeki ticaret savaşına denk gelmesi. Eskiden döviz manipülasyonu yapılıyordu. Sadece Türkiye'ye değil Rusya'ya Çin'e Hindistan'a... bütün ülkelere var" ifadelerini kullandı.
"MERKEZ BANKASI BU DURUMA MÜDAHALE ETMESE NASIL BİR TABLO İLE KARŞILAŞACAKTIK?"
Merkez Bankası'nın bu tür durumlarda zorunlu olarak müdahalede bulunması gerektiğini belirten Şenel, "Bu kadar çok müdahalenin olduğu dönemde Merkez Bankası bu duruma müdahale etmese nasıl tablo ile karşılaşacaktık? Merkez Bankası bu adımları atmasa iş farklı boyutlara giderdi. Son dönemlerde takip ediyoruz bütün vatandaşların döviz talebi var. Son dönemlerde 75 milyar doların üstünde artış var. Bu sadece bizim talebimiz değil" dedi.
"TÜRKİYE 1 YIL TURİZM GELİRİNDEN MAHRUM KALDI"
Türkiye'nin 1 yıl boyunca 38-40 milyarı bulan turizim gelirinden mahrum kaldığını da aktaran Şenel, bu gelir ile cari açık başta olmak üzere birçok yere takviye yapıldığını belirtti.
"BİRİLERİ ÇANTA İLE DOLAR GETİRMİYOR, İŞLEMLER ONLİNE SİSTEMDE"
Piyasanın fonlanmasının Merkez Bankası yetkisi dahilinde olduğunu ifade eden Şenel, "Merkez Bankası bu talep yapıldığı zaman piyasa müdahale etmek zorunda. Birileri gidip çanta ile dolar filan getirmiyor, işlemler online sistem üzerinden yapılıyor. Mevcut bir kur var. Sizin Merkez Bankası'ndan banka olarak döviz taleviniz varsa online platformlardan bildirim işlemleri yapıyorsunuz. Merkez Bankası bundan önce de yapıyordu bunu. Eski ticaret kuralları değişti. Dünyada tüm ülkeler bunu yapıyor, yapmak zorunda" dedi.