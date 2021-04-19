Doğu Karadeniz'de artış sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık açıkladığı illere göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarına göre Doğu Karadeniz'de vaka oranında en fazla artış Bayburt'ta oldu. Vaka sayılarında geçen hafta yüzde 20,41'lik yükseliş yaşanan Bayburt'ta vaka sayısı oranı 472,47 iken 568,92'ye yükseldi.

Son haftalarda Doğu Karadeniz'de yaşanan ciddi vaka artışı yaşanıyor. Bölgede Trabzon'da vaka oranı 359,28'den 409,90'a, Rize'de 453,31'den 516,03'e, Artvin'de 223,60'tan 230,09'a, Gümüşhane'de 239,23'ten 242,76'ya, Ordu'da 501,71'den 565,14'e, Sinop'ta 398,69'dan 440,73'e, Giresun'da ise 591,01'den 624,22'ye yükseldi. Bölgede vakalarda düşünün gözlendiği tek şehir ise Samsun oldu. Yüzde 6,82'lik düşüş yaşanan Samsun'da 100 binde 645,17 olan vaka oranı 601,14'e geriledi.