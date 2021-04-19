Son dakika: Erol Mütercimler'in cezası açıklandı! TV ekranlarında İmam Hatiplilere hakaret etmişti

"ISLAH EDİLSİN"

Mütercimler'den şikayetçi olan ve davaya müdahillik başvurusı yapan İmam Hatipliler ve avukatları ise savcının mütalaası doğrultusunda Mütercimler'in ıslah edilmesini istedi.



Erol Mütercimler'in avukatları ise Mütercimler'in skandal sözlerinin ardından ertesi gün çok net bir şekilde özür dilediğini, suç kastı olmadığını belirterek, beraat kararı verilmesini talep etti.

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MÜTERCİMLER: ALLAH'IN BELASI MADDE

Mütercimler ise savcının ceza istemine dayanak olan Türk Ceza Kanunu'nun 216'ıncı maddesinin problemli bir madde olduğunu söyleyerek, "Bu maddeyi kim koymuşsa, Allah'ın belası bir madde. Sayın savcıyı da anlıyorum. Eli kolu bağlı. O maddeyi oraya koymuşlar. Ne hakaret ne aşağılama amacıyla böyle bir cümle kurdum. İmam Hatipleri yıllarca ben anlattım. Sayın savcının talebini reddediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme ise 10 ay hapis cezasına hükmetti.