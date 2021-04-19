Gaziantep Beldiyesi'nden pasaport açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın da soruşturduğunu bildiğimiz Hizmet Pasaportu kullanılarak yurt dışına insan gönderilmesi iddialarına adı karışan şahıs bir YouTube kanalında Gaziantep'te de bu yasa dışı işin yapıldığını ima eden, ancak herhangi bir somut bilgiye dayanmayan ifadeler kullanmıştır. İddialarıyla ilgili bir ayrıntı vermemiş, sadece bu yasadışı olayın Gaziantep'te de yaşandığına dair içi boş imalarda bulunmuştur" denildi.

İddialar üzerine Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konunun araştırılmasını istediği vurgulanan açıklamada şu görüşe yer verildi:

"Yapılan araştırma neticesinde görülmüştür ki geçtiğimiz yıl zaten pandemi nedeniyle tüm yurt dışı çalışma ziyaretlerinin iptal edildiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde daha önceki yıllarda da görevli olarak gidip de dönmeyen kimse olmamıştır. Adı bu yasa dışı olayda organizatör olarak geçen bir şahsın hiçbir somut veriye dayanmayan, en iyi ihtimalle kulaktan dolma ya da uydurma bilgilerle Gaziantep'i ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesini bu işe karıştırmasına kamuoyu, ulusal ve yerel basın kuruluşları itibar etmemelidir."