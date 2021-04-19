Hocaların hocası Prof. Dr. Ali Özek son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı ve yazar Prof. Dr. Ali Özek, son yolculuğuna uğurlandı.



Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin emekli öğretim üyelerinden Ali Özek için Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Namaza, Özek'in yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili İsmail Kahraman, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ile akademi dünyasından kişiler katıldı.





Özek'in cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hocaların hocası olan Prof. Dr. Ali Özek'in kardeşi ile birlikte kendilerinin hocası olduğunu ve iki kardeş okudukları için kendilerine burs verdiğini belirterek; "Ali Özek hocamız, ilmi müktesebatı noktasında bizlere çok büyük bir hazine bırakmıştır. Kitaplarıyla, okuttuğu derslerle hem de hayır hasenat noktasında hayırda yarışma noktasında kendisi hepimize örnek olmuştur. 1980 yılında fakülteye geldiğimizde ki o zaman enstitüydü. Enstitünün ilk günlerinde bu bir hatıradır. Ağabeyimle beraber başladık okula. Okulumuzun müdürüydü. Bizi çağırdı. 'Sizi iki kardeşsiniz, sıkıntı yaşarsınız. Bundan sonra size her ay burs vereceğim.' dedi. Bize burs vermeye başladı. Pek çok arkadaşımızdan hatıralar var kendisiyle alakalı. Gönenli Mehmet Efendi Hocamızı bu yönüyle hep anardık. Ali Özek hocamız uluslararası boyutta hayır hasenat yapan, ilmi faaliyetlere büyük destek veren bir hocamızdı. Orta Asya Türki Cumhuriyetlerde yaptıklarını herkes bilir. Yaptığı camiler, üniversite, üniversite eğitimine katkılar vermiştir. Binlerce öğrenci yetiştirmiş ve bıraktığı kitapla ve ilmi ile çok büyük bir hazine bırakmıştır. Bizlere iyi örnek olmuştur" dedi.

Cenaze namazının ardından Özek'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Muğla Fethiye Doğanlar Köyü'nde gönderildi.



ÇOK DONANIMLI BİR ALİM



Özek, 1932'de Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğdu. 1941'de Çaltılar İlkokulunu bitiren Özek, dini bilgiler edinmek için gittiği Antalya'nın Kayabaşı köyünde, Ömer Ali Hafız'dan Kur'an öğrendi ve 1944'te hafız oldu.



Özek, daha sonra İzmir'deki Kestanepazarı Kur'an Kursu'nda Salih Tanrıbuyruğu'dan Arapça ve dini ilimler öğrendi. Bu arada Karataş Ortaokulunu bitirdi.



1950'de Mısır'a giden Özek, 1951'de Kahire'deki El-Ezher Üniversitesine girdi ve 1955 yılında Usuluddin Fakültesini bitirdi.



Özek, 1957'de aynı fakültede Kur'an ve hadis ilimIeri bölümünde yüksek lisans yapmasının ardından İzmir'e döndü.



İzmir'deki Kestanepazarı Kur'an Kursu'nda 1959'a kadar öğretmenlik yapan Özek, dışarıdan lise imtihanlarını vererek 1960'ta Burdur Lisesini bitirdi.

Özek, 1962 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesinde öğretmenliğe başladı. Daha sonra 1962-1963 eğitim-öğretim yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde Arap Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi oldu.





1966'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümünü bitiren Özek, aynı fakültede doktora öğrenimine devam etti. Özek, 1973'te edebiyat doktoru unvanını aldı.



1979'da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğü'ne getirilen Özek, 1982'ye kadar bu görevi sürdürdü.



1986'da doçent, 1991'de profesör olan Özek, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalında tefsir ve belagat dersleri verdi, 1998 yılında emekli oldu.



1994-2002 yıllarında Kazakistan'ın Almatı şehrinde Devlet Dünya Dilleri Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışan Özek, evli ve üç çocuk babasıydı.