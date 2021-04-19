İstanbul barajlarında ne kadar su var?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 80.79 olarak ölçüldü.

Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 61,63 arttı. Açıklanan verilere göre 6 Nisan'da 75.88 olan baraj doluluk oranı son 14 gün içerisinde ise yüzde 4.91'lik artış gösterdi.

İstanbul'un önemli barajlarından olan Ömerli, Elmalı ve Darlık barajında su seviyesi yüzde 100'e yaklaşırken Sazlıdere barajı yüzde 50'nin altında kalan tek baraj oldu. Her bir barajdaki doluluk oranı; Alibey 66.91, Büyükçekmece 76.97, Darlık 96.72, Elmalı 94.62, Istrancalar 53.23, Kazandere 74.79, Ömerli 97.38, Pabuçdere 73.79, Sazlıdere 42.85 ve Terkos 76.78 olarak kaydedildi.