İşte algı mühendislerini utandıracak Kanal İstanbul raporu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından projesinin etaplar halinde yapılacağı ve önümüzdeki aylarda temeli atılacağı açıklanan Kanal İstanbul projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan en kapsamlı rapora SABAH ulaştı.Cumhuriyet tarihinin en büyük şehircilik projesi olan Kanal İstanbul'un önemi, deprem etkisi, İstanbul'a faydaları ve gemilerin geçişleriyle ilgili bilimsel veriler başlıklar halinde tek tek incelendi. Bilimsel verilere göre; Kanal İstanbul, denizcilik ve ulaşım açısından tarihi değiştirecek. Dünya için bir dönüm noktası olan projeyle bölgede kartlar Türkiye'nin lehine yeniden dağıtılacak. İşte raporla ilgili öne çıkan detaylar:Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf ÇED süreçlerinden biri yaşandı. 56 kurum/kuruluş, belediyeler, üniversiteler, 200 bilim insanı süreçte yer aldı.40 milyon metrekarelik büyük rezerv yapı alanında yeni sağlıklı konutlar üretilecek. 7 etaptan oluşacak projede, çevre düzeni planı ve 3 etapta da imar planı tamamlandı.Proje, İstanbul Boğazı'nı ve İstanbul'u koruma, kurtarma ve özgürlük projesi. Proje, deprem dönüşümünün de önemli bir parçası olacak.2013 yılında güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası'na bakıldığında ise Kanal İstanbul güzergâhı boyunca herhangi bir depreme neden olacak diri fay bulunmuyor. Yapılacak kanal çalışmalarının fayları tetiklemesi ile ilgili tartışmaların da bilimsel bir dayanağı yok.15 trilyon dolarlık dünya ticaret hacminin 9 trilyon doları denizde. Türkiye'deki boğazlarda Süveyş ve Panama kanallarından 5 kat daha fazla gemi geçiyor. Yılda yaklaşık 50 bin geminin geçtiği, 8 kazanın yaşandığı İstanbul Boğazı'nın güvenliği sağlanacak. 1960'lardan bu yana gerçekleşen 6 büyük kazada toplam 108 bin ton petrol Boğaz'a aktı, 100 kişi de yaşamını yitirdi.İstanbul'un suyu güvence altına alınacak. İstanbul'u geleceğe taşıyacak esas kaynak olan Melen Barajı projesini tamamlandığında İstanbul'a yılda 1,1 milyar metreküp su gelecek. Bu değer Kanal İstanbul sebebiyle oluşacak farkın tam 34 katına denk geliyor.Cumhuriyet tarihinin en büyük şehircilik projesi. Proje, dünyanın en çevreci dönüşüm projelerinden biri. Yüzde 52'si yeşil alanlara yürüyüş ve bisiklet yollarına, millet bahçelerine, ekolojik koridorlara ayrıldı.Proje, dünyanın en geniş akıllı şehir projesi konumunda. Onlarca AR-GE merkezi, teknoloji üsleri, üniversiteler inşa edilecek. Kanal İstanbul'da da, yatay mimari esasıyla zeminden sonra 3 ve 4 katı geçmeyecek konutlar üretilecek ve mahalle kültürünü yaşatılacak.ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir devlet ve millet projesi olan Kanal İstanbul'un bin 400 yıllık İstanbul'un var olan marka değerini en yüksek noktaya taşıyacak proje olduğunu belirterek Kanal İstanbul'un yatırım bedelini birkaç yıl içerisinde kendisinin karşılayacağını açıkladı. Kurum, her yıl milli ekonomiye milyarlarca lira katkı sunacak projenin 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bittiğini, şimdi her adaya göre projelerin hazırlandığını kaydetti.ŞU an İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler fener, tahlisiye ve sağlık rüsumları ile römorkör- kılavuzluk hizmetleri için belirli ücretleri ödüyor. Gemilerin, İstanbul Boğazı'ndaki bekleme süreleri dikkate alındığında Kanal İstanbul'un tercih edilmesi gemiler için önemli bir avantaj durumunda. Geçmişte yaşanan kazaların Boğaz güvenliğini tehdit ettiği de açıkça görülmüştü