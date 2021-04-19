Kızıltepe’yi final heyecanı sardı

Mardin Kızıltepe ilçesinde Yeni Kızıltepe spor voleybol takımının Efeler ligine yükselme finallerini oynayacak olması ilçede tüm sporseverleri heyecana sevk etti.

TVF 1.Lig B grubunda oynadığı 22 maçta aldığı 17 galibiyet ve topladığı 57 puanla 2020-2021 sezonunu grup lider olarak tamamlayan yeni Kızıltepe spor takımı, Ankara'da 14-15-16 tarihlerinde düzenlenen yarı final etaplarında da başarısını sürdürerek finallere kalması Kızıltepe ilçesinde büyük sevinçle karşılanırken ilçeyi final heyecanı sardı. İlçenin bir çok noktasına afişler asıldı.

Ankara'da düzenlenen yarı final müsabakalarında karşılaştığı Akkuş Belediye Spor ile Alanya Belediye Spor'u 3-1'liik skorlarla geçerken, Saint Josept Spor'a 3-1 yenilen Yeni Kızıltepe Spor erkek voleybol takımı grup ikincisi olarak 20-21-22 Nisan tarihlerinde oynanacak final maçlarında Efeler ligine yükselme için mücadele edecek.

Ankara Başkent spor salonunda oynanacak ve TRT Spor 2 Kanalından canlı yayınlanacak Finalde ilk maçını 20 Nisan Salı saat 13.00'te Cizre Belediye spor ile oynayacak olan Yeni Kızıltepe Spor, ikinci maçını 21 Nisan Çarşamba günü saat 13.00'te Akkuş Belediye spor ile son maçını ise 22 Nisan Perşembe günü saat yine saat 13.00'te Jeopark Kula Belediye spor ile oynayacak.

Final maçları sonucunda ilk 2 sırada yer alan iki takım Efeler ligine yükselecek ve önümüzdeki sezon TVF efeler liginde mücadele edecek.

İlçede ilk kez sportif alanda bu seviyede bir başarının yaşanmasında büyük katkısı olan Kızıltepe Kaymakamı/Belediye başkan vekili Hüseyin Çam'ın sezon başında verdiği "Voleybolda tüm Türkiye'ye Kızıltepemizi hafızalara kazıyacağız" sözünün gerçekleşmesi bir çok branşta da bir heyecan ve beklenti yaşattı.

Yarı final maçları öncesi Voleybol takımını Ankara'da ziyaret ederek destek veren Kızıltepe Kaymakamı/Belediye Başkan vekili Hüseyin Çam, takımın finallere kalmasının ardından yaptığı paylaşımda, Tebrikler Kızıltepe'nin EFELERİ Tebrikler ASLANLAR Tebrikler Tebrikler Tebrikler. İlçemizi tanıtın tüm Türkiye'ye... 261.664 Kızıltepelinin duası sizinle... El ele Kızıltepe finallerden Efeler Ligine"

Mardin Valisi/Büyükşehir Belediye Başkan Mahmut Demirtaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnandınız ve başaracaksınız gençler... Efeler Ligi'ne çıkma yolunda Play-off'larda mücadele eden gururumuz Yeni Kızıltepe Spor Voleybol Takımımız Alanya Belediyespor'u mağlup ederek yeni bir başarıya imza attı. Efeler Ligi sizi bekliyor..."

Ankara'da oynanan yarı final maçında voleybol takımını yalnız bırakmayan Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya'da sosyal medya hesabınsan yaptığı paylaşımda, "Alkışlar Yeni Kızıltepe Spor Voleybol takımımıza. Yeni Kızıltepe Spor'u yürekten tebrik ediyorum. Emin Adımlarla Efeler Ligine Doğru... İnanırsanız; muhakkak başarırsınız." İfadelerine yer verdi.

"VOLEYBOLDA TÜM TÜRKİYE'YE KIZILTEPEMİZİ HAFIZALARA KAZIYACAĞIZ"

Sezon başında Kızıltepe'yi Efeler liginde temsil etme hedefi ile takım kurduklarını hatırlatan Kızıltepe Kaymakamı/Belediye Başkan vekili Hüseyin Çam, Rol model bir takım kurduklarını ve amaçlarının Kızıltepe'yi sportif başarılar ile tüm Türkiye'ye tanıtmak olduğunu belirtti.

Çam, Geçen yıl 1. Lige çıkan takımımıza destek vererek güçlü bir kadro kurduk ve takımın başına ligi bilen ve final tecrübesi olan bir Akif Gürgen hocayı getirdik. Buradaki hedefimiz rol model bir takım kurarak Efeler liginde İlçemizi, ilimizi bölgemizi temsil etmek. Bu hedef doğrultusunda kurduğumuz takımımız, finallerde yer almak için sezondan başından bu yana güçlü rakipleriyle kıyasıya mücadele etti ve bunu başardı. Grup liderliğinden sonra yarı finallerden finallere çıkması da bunun göstergesidir. Final mücadelelerinde inancımız ve hedefimiz Efeler ligine çıkacak 2 takımdan biri olmak. Finallerde kadro olarak en güçlü adaylardan biriyiz" dedi.

"ÇOK GURURLUYUZ HER ŞEY KIZILTEPEMİZ İÇİN"

Kulüp başkanı Turgut Cevheroğlu ise takımın finallere kalması ile ilgili olarak, "Çok gururluyuz her şey Kızıltepemiz için. Aylar önce Kaymakam beyimizin bir söyleyişi vardı, "Voleybolda tüm Türkiye'ye Kızıltepemizi hafızalara kazıyacağız" sonunda söylediği oldu. Kızıltepemiz artık Finallerde.

İnşallah finallerde başarılı olup efeler ligine çıkacağız, Efeler ligi dediğimiz futbol tabiri ile Süper ligdir. Fenerbahçe, Galatasaray gibi köklü kulüplerin takımlarını ilçemizde ağırlayacağız. Spor temsil ettiği ilin, ilçenin vizyonudur. Bizlerde şu anda bu vizyonu en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bu takımda büyük emeği olan Kaymakam Bey'e teşekkür ediyoruz." Dedi.