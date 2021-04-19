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Giriş Tarihi: 20.4.2021 03:34 Son Güncelleme: 20.4.2021 03:34

'ye 40 bin doz daha Sinovac aşısı ulaştırıldı

AA
KKTC'ye 40 bin doz daha Sinovac aşısı ulaştırıldı

, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 40 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı. Gelen aşılarla Türkiye'nin 'ye gönderdiği aşı miktarı 140 bine ulaştı

Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 40 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, saat 01.30'da Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Bugün gelen aşılarla Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 140 bine ulaştı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgınında mücadelemizi siz halkımız ve Türkiye'nin desteği ile etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bu gece Anavatan Türkiye'den 40 bin SINOVAC aşı daha yurdumuza gelecektir. Anavatan Türkiye'mize yürekten teşekkür ediyoruz. Lütfen kurallara ve kısıtlamalara uyalım." ifadelerini kullanmıştı.

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KKTC'ye 40 bin doz daha Sinovac aşısı ulaştırıldı
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