Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den 22 kente sarı, 3 kente turuncu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu haritasını paylaştı. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren hissedilir derecede artarak mevsim normallerine çıkacağı, hafta sonunda ise güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
VATANDAŞLAR FIRTINAYA KARŞI UYARILDI
Marmara, Karadeniz ve doğu bölgelerinde yağışlı bir hava beklenirken vatandaşlar fırtınaya karşı uyarıldı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Rüzgarın; 20.04.2021 Salı sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz' de güney (Lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 Km/saat), İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Kayseri, Niğde, Sivas, Karaman çevreleri ve Konya'nın güneyi) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 20.04.2021 Salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
KAR ERİMESİ UYARISI
Öte yandan sıcaklık artışlarının getirebileceği olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu. Yapılan açıklmada, "Sıcaklık artışlarının Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bulunan kar örtüsünün erimesini hızlandıracağı değerlendiriliyor. Kar erimesinin sebep olabileceği, su baskını, ulaşımda aksamalar ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
22 KENTE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji'nin uyarı haritasında da; Ağrı, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Konya, Muş, Rize, Trabzon, Van, Karaman, Iğdır, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Hakkari, Malatya, Tunceli, Bayburt, Ardahan için sarı kodlu uyarı verildi.
3 KENTE TURUNCU KODLU UYARI
Kayseri, Niğde ve Sivas için de turuncu kodlu uyarı verildi.