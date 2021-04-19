Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den 22 kente sarı, 3 kente turuncu uyarı

VATANDAŞLAR FIRTINAYA KARŞI UYARILDI

Marmara, Karadeniz ve doğu bölgelerinde yağışlı bir hava beklenirken vatandaşlar fırtınaya karşı uyarıldı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Rüzgarın; 20.04.2021 Salı sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz' de güney (Lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 Km/saat), İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Kayseri, Niğde, Sivas, Karaman çevreleri ve Konya'nın güneyi) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 20.04.2021 Salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.