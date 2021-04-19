Oyundan vazgeçemediler! 173 bin lira ceza yediler

İstanbul'da iki kıraathanede sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 50 kişiye 173 bin 450 lira ceza kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü. Kağıthane İlçesi'ne bağlı Sultan Selim ve Çeliktepe Mahalleleri'nde bulunan iki farklı kıraathanede sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 48 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 166 bin 512 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı. İş yeri sahipleri E.A. ve N.G.'ye de iş yeri açma ve kapama saatlerine riayet etmedikleri için altı bin 938 lira ceza kesildi. 50 kişiye kesilen toplam ceza miktarının 173 bin 450 lira olduğu ifade edildi.