Sınır ötesinde PKK’ya ağır darbe

Yurt içinde ve dışında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar bahar ayının gelmesiyle birlikte daha yoğunlaştı. Kışın yapılan Eren operasyonlarıyla yurt içinde darbe alan teröristlere sınır ötesinde başlatılan hava destekli Pençe harekâtlarıyla ağır darbe vuruluyor. Kuzey Irak'ın Hakurk, Metina ve Gara bölgesinde sürdürülen Pençe harekâtı operasyonları kapsamında, bölgede keşif ve gözetleme vasıtaları bir grup PKK'lı teröristin saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Metina bölgesinde yerleri tespit edilen teröristlere yönelik hava harekâtı gerçekleştirildi. Teröristlerin bulunduğu bölge önce SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ile vuruldu. Ardından Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan F16'lar, PKK'lı terörist gruba nokta atışı yaptı. Hava harekâtında, 9 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'da hava harekâtına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadeleri kullanıldı.