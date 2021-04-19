Sokağa çıkma yasağında drift atarken yakalandı

İstanbul Üsküdar sokağa çıkma yasağının bulunduğu hafta sonunda drift yaparak ilerleyen sürücü polise yakalandı. Aracında çıkan bıçak için 'babamın meyve bıçağı' uyuşturucu madde için ise' az miktarda doktor tavsiyesi ile alıyorum' dediği ileri sürüdü. 8 bin lira ceza yazılan sürücü Halil İbrahim A'nın ehliyetine el konuldu.





Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Üsküdar sahilinde polis ekipleri denetim yaptıkları sırada bir otomobilin drift yaparak geldiğini gördüler. Yolu kapatarak otomobili çeviren ekipler, sürücü Halil İbrahim A.'nın hareketlerinden şüphelenerek, üst ve araç aramasında bıçak ve sigara paketinde saklanmış uyuşturucu madde ele geçirdi. Olay yerine çağırılan trafik polisleri drift yapıp makas attığı belirlenen sürücüye, toplam 8 bin 39 lira trafik cezası kesti. Ehliyetine de iki ay el konulan Halil İbrahim A.'nın otomobili çekiciyle otoparka çekildi. İşlemlerinin ardından sürücü ifadesi alınmak üzere Üsküdar Doğancılar Polis Merkezi'ne götürüldü.



Sürücünün aracında çıkanlar için "Bıçak babamın elma bıçağı, uyuşturucu da az bir şey vardı, doktor tavsiyesiyle kullanıyorum" diyerek kendisini savunan Halil İbrahim A.," Ayda yılda bir sefer alırım onun haricinde kullanmıyorum" dediği öğrenildi.