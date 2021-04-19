SON DAKİKA: 19 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı 19 Nisan koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 test yapılırken, vaka sayısı 55 bin 149, hasta sayısı 2 bin 862 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 319 olarak kayıtlara geçti. Bugün 341 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 36 bin 267'ye yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sonra eren 48 bin 947 kişi iyileşti. Toplam iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye çıktı. Bugüne kadar Türkiye'de 44 milyon 87 bin 628 koronavirüs testi yapıldı ve toplam vaka sayısı da 4 milyon 323 bin 596 oldu.

Öte yandan hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyason oranı ise yüzde 99,9 oldu.

SON DAKİKA: 19 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! | Video

SON DAKİKA: 19 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! | Video

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