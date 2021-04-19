Son dakika | Koronavirüs risk haritasında alarm bölgesinde kritik iller

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı'nın haftalık açıkladığı illere göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarına göre ilk günden bu yana alarm durumunda olan Doğu Karadeniz'de endişe veren seyir devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son haftalık verilere göre de bu durum değişmedi ve en tehlikeli iller arasında artış gösteren şehirlerde son durum bakın nasıl şekillendi...
BAYBURT'TA 472'DEN 568'E YÜKSELDİ
Doğu Karadeniz'de vaka oranında en fazla artış Bayburt'ta oldu. Vaka sayılarında geçen hafta yüzde 20,41'lik yükseliş yaşanan Bayburt'ta vaka sayısı oranı 472,47 iken 568,92'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı son dakika verilerine göre son haftalarda Doğu Karadeniz'de yaşanan ciddi vaka artışı yaşanıyor.
TRABZON'DA 359'DAN 409'A VAKA SIÇRAMASI
Koronavirüs vaka tablosunda risk haritasına yansıyan verilere göre bölgede Trabzon'da vaka oranı 359,28'den 409,90'a çıktı.
RİZE
Rize'de kovid-19 vakaları 453,31'den 516,03'e çıkmış durumda.
ARTVİN: 230
Artvin'de 223,60'tan 230,09'a arttı.
GÜMÜŞHANE'DE 240 SINIRI AŞILDI
Gümüşhane'de 239,23'ten 242,76'ya çıkan vakalar tüm tedbirlere rağmen eksi yöne geçemedi.
ORDU'DA 60'IN ÜZERİNDE ARTIŞ VAR
Ordu'da 501,71'den 565,14'e çıktı.
SİNOP: 440
Sinop'ta 398,69'dan 440,73'e çıktı.
GİRESUN
Sağlık Bakanlığı resmi verilerine göre korona virüsü rakamlarında risk haritasına göre Giresun'da ise 591,01'den 624,22'ye yükseldi.
VE SAMSUN AYLAR SONRA DÜŞÜŞÜ GÖRDÜ
Bölgede vakalarda düşünün gözlendiği tek şehir ise Samsun oldu. Yüzde 6,82'lik düşüş yaşanan Samsun'da 100 binde 645,17 olan vaka oranı 601,14'e geriledi.