Son dakika | Koronavirüs risk haritasında alarm bölgesinde kritik iller

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı'nın haftalık açıkladığı illere göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarına göre ilk günden bu yana alarm durumunda olan Doğu Karadeniz'de endişe veren seyir devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son haftalık verilere göre de bu durum değişmedi ve en tehlikeli iller arasında artış gösteren şehirlerde son durum bakın nasıl şekillendi...