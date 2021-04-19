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Giriş Tarihi: 19.4.2021 09:47 Son Güncelleme: 19.4.2021 09:58

Son dakika: 'ın bölgesinde hava harekatı! 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika: Kuzey Irak'ın Metina bölgesinde hava harekatı! 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika açıklamasında bulunan : Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde hava harekatı düzenlendiği bildirildi. Harekatta 9 PKK'lının etksiz hale getirildiği belirtildi.

MSB açıklamasında "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: Kuzey Irak'ın Metina bölgesinde hava harekatı! 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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