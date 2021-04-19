Tatvan’da patlamaya hazır 500 gram TNT kalıbı ele geçirildi

Jandarma ekipleri Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Dalda Köyü kırsalında, PKK tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi aldı.

Daha sonra bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Eren-11 Şehit Jandarma Er Hüseyin Uslu 2021-25" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda kapsamında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 1 adet depo (1x1 ebadında) içerisinde; anahtar sistemi takılı ve patlamaya hazır 500 gr TNT kalıbı, 1 akü, 150 metre elektrik kablosu, 5 elektrik bandı, 10 kanas silahına ait dürbün, 1 hücum yeleği, 1 şemsiye, 2 tütün tabakası, 6 eldiven, 3 mekap ayakkabı, 1 lastik ayakkabı, 1 lehim makinası, 1 radyo, 1 kayak gözlüğü, 1 pas sökücü, 1çakmak gazı, 1 yapıştırıcı, çok miktarda inşaat, yaşam ve mutfak malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi. Depo ise kullanılmaz hale getirildi.