Trabzon’da toplu basın açıklaması, açık hava toplantısı, protesto gibi uygulamalar bir hafta yasaklandı

Trabzon Valiliğinin yaptığı yazılı açıklamada, bu noktalarda toplu basın açıklaması, açık hava toplantısı, protesto gibi uygulamalar yapılması bir hafta yasaklandığı belirtildi. Yasak 19 Nisan ile 25 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. Yasağın, uygulandığı günlerde Artvin Hopa'da 2011'de protesto esnasında hayatını kaybeden Öğretmen Metin Lokumcu'nun davasının görüleceği 21 Nisan'ı da kapsadığı ve engellenmesi olduğu öğrenildi. Bu dava için HDP Milletvekilleri dahil bir çok kişinin Trabzon'a geleceği çağrısında bulunulmuştu.



Trabzon Valiliği bugün akşam saatlerinde yaptığı duyuruda Meydan Parkı, Atapark Uzunsokak, Kahramanmaraş Caddesi, Kunduracılar Caddesi, Gazipaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, İskele Caddesi, Atalar, Pazaryerleri ile Park - Bahçe, Mabetlerde ve kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile bunların eklentilerinde yapılacak olan her türlü açık hava toplantısı, kapalı yer toplantısı, yürüyüş, miting, basın açıklaması, protesto eylemi, çadır kurma, insan zinciri, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, el ilanı ve broşür dağıtma, anma töreni, toplu karşılama ve açılış vb. türdeki eylem ve etkinlikler bugün 19 Nisan 2021'ten, 25 Nisan 2021 saat 23:50'a kadar yasakladığını duyurdu.



METİN LOKUMCU'NUN DAVASI GÖRÜLECEK



Artvin Hopa'da 2011'de protesto esnasında hayatını kaybeden Öğretmen Metin Lokumcu'nun davasının güvenlik gerekçesiyle 21 Nisan'da Trabzon'da görülecek. Yasak kararının 21 Nisan'ı da kapsadığı ve yapılacak herhangi bir protestonun engellenmesi için alındığı öne sürüldü.Metin Lokumcu davası için HDP milletvekilleri de dahil CHP Milletvekilleri, Tabipler Birliği gibi bir çok muhalif kurum, Trabzon'da görülecek davaya çağrı videoları paylaşmıştı.



Trabzon Valiliğinden konuya ilişkin yapılan basın duyurusunda şu ifadelere yer verildi: İlimizde milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, dünya genelinde salgın olarak yayılan coronavirüsün (Covid-19) toplum geneline yayılmasının önüne geçilebilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, olası yağma ve infial yaratabilecek olayların önüne geçilebilmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla; Valilik ve Kaymakamlık Makamlarının uygun göreceği etkinlikler (Devlet Kurum Kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların düzenleyeceği gelenek, göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel ticari ve ekonomik amaçlı yapılan toplantılar) hariç olmak üzere, İlimiz Ortahisar İlçesinde halkın yoğun olarak bulunduğu; 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı (Meydan Parkı), Uzun Sokak, Kahramanmaraş Caddesi, Kunduracılar Caddesi, Gazipaşa Caddesi, Cumuhuriyet Caddesi, İskele Caddesi, Atapark, pazaryerleri ile park-bahçe, mabetlerde ve Kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile bunların eklentilerinde yapılacak olan, her türlü açık hava toplantısı, kapalı yer toplantısı, yürüyüş, miting, basın açıklaması, protesto eylemi, çadır kurma, insan zinciri, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, el ilanı ve broşür dağıtma, anma töreni, toplu karşılama ve açılışlar vb. türdeki eylem ve etkinlikler Valilik Makamının 19/04/2021 tarihli ve 12470-1 sayılı Olur'u ile 19/04/2021 günü saat: 15.00'dan 25/04/2021 günü saat: 23.59'a kadar yasaklanmıştır"