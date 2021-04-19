Trafikte telefonla konuşan 2 bin 219 kişiye ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 12 Nisan ile 18 Nisan arasında il genelinde çeşitli denetimler gerçekleştirdi. Trafik güvenliğini artırmak için yapılan bu etkin denetimlerde emniyet şeridi kullanandan, seyir halinde telefonla konuşana, kırmızı ışıkta geçenden, drfit atana yüzlerce sürücüye ceza yazıldı.



Bu kapsamda370 sürücüye makas, drift ve abart egzoz kullanmaktan, 61 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, bin 271 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 357 motosiklet sürücüsüne kask ve gerekli ekipman bulundurmamaktan cezalar yazıldı.



98 SÜRÜCÜYE YAYAYA YOL VERMEME CEZASI KESİLDİ



409 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden ceza yazan ekipler 98 araç sürücüsüne yaya geçidinde yayalara öncelik vermediği için ceza kesti. 10 kamyon sürücüsüne fazla tonajdan ceza yazan Trafik polisleri, 2 bin 219 sürücüye cep telefonu kullanmaktan ceza yazdı.



9 BİN 752 KİŞİYE PARK CEZASI



Ayrıca 143 korsan taksiciye ceza yazan ekipler bu araçlarda bulunan 116 yolcuya da cezalar kesti. 5 bin 474 sürücüye emniyet şeridi ihlali ve hız ihlalinden, 9 bin 752 sürücüye yasak parktan ve son olarak 41 sürücüye fazla yolcu taşımaktan ceza yazıldı.