YAGEP’le hiçbir büyüğümüz kendisini yalnız hissetmeyecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dünyada ortalama yüzde 9, Türkiye de ise 9.5'a ulaşan yaşlı nüfus oranının talep ve ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla "Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi" (YAGEP) hazırladı. Proje kapsamında, yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüz hizmetlerine ilişkin çalışmalar geliştirilecek ve desteklenecek. Ortalama ömrün uzaması ve yaşlı sayısındaki artış nedeniyle uzun dönem kurumsal bakım yanında evde bakım ve gündüz hizmetlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle mevcut modeller çeşitlendirilecek. Yaşlıların aileleri ve sosyal çevreleri içinde aktif ve sağlıklı yaşlanması odaklı çalışmalara ağırlık verilecek. Proje, merkezi ve yerel kurumların kurumsal kapasitesini artırmak yoluyla aktif yaşlanmayı desteklemeyi hedefliyor. Projede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, yaşlı bakımı hizmetleri alanında çalışan personel ve STK'lar ile yaşlılar ve aileleri yer alıyor. Proje uygulama merkezi Ankara olup proje faaliyetlerinin gerçekleştirileceği pilot iller bölgesel dağılım, yaşlı nüfus oranı ve yaşlılara sunulan hizmetler gibi kriterler çerçevesinde Ankara, Sinop, Trabzon, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Gaziantep, Sakarya ve Malatya olarak belirlendi. Proje sonrasında ise faaliyetler ülke geneline yaygınlaştırılacak.Proje kapsamında yaşlılara yönelik 10 adet gündüz merkezine servis aracı ve malzeme desteği sağlanacak. Türkiye'ye Özgü ve Bölgesel Nitelikli Yaşlı Bakım Modeli geliştirilmesi, bu çerçevede farkındalık etkinlikleri, çalıştay ve personel eğitimleri düzenlenecek. Yaşlı bakım ekonomisi araştırması yapılması ve yaşlı bakım hizmetleri konusunda etkili bir koordinasyon ve işbirliği mekanizmasının oluşturulması da öngörülüyor. AB ve ülkemiz tarafından finanse edilmesi kararlaştırılan projenin ilgili operasyonel anlaşmanın yakın zamanda imzalanmasıyla 2022'de uygulamaya geçmesi hedefleniyor.