Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Yağmurla birlikte İstanbul’da iftar trafiği yüzde 71’ye yükseldi
Giriş Tarihi: 19.4.2021 23:28

Yağmurla birlikte ’da iftar trafiği yüzde 71’ye yükseldi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yağmurla birlikte İstanbul’da iftar trafiği yüzde 71’ye yükseldi

’da yağışın da etkisiyle birlikte iftara yetişmek için yola çıkılmasıyla trafik seviyesi yüzde 71’ye yükseldi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala, yağışlı havanın da etkisiyle birlikte E5 Karayolu'nda oluşan trafik durma noktasına geldi. Kendi araçlarıyla iş yerlerinden çıkan vatandaşlar kısıtlamadan ve iftardan önce eve varabilmek için yollara düştü.

Yenibosna mevkisinden çekilen görüntülerde E5 Karayolu Yenibosna-Sefaköy ve Yenibosna-Şirinevler istikametlerinde trafik yoğunluğu üst seviyelere çıktı. Yollardaki Trafik kısıtlamaya bir saat kala ölçülen trafik ise yüzde 71 olarak belirlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yağmurla birlikte İstanbul’da iftar trafiği yüzde 71’ye yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA