Yağmurla birlikte İstanbul’da iftar trafiği yüzde 71’ye yükseldi

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala, yağışlı havanın da etkisiyle birlikte E5 Karayolu'nda oluşan trafik durma noktasına geldi. Kendi araçlarıyla iş yerlerinden çıkan vatandaşlar kısıtlamadan ve iftardan önce eve varabilmek için yollara düştü.

Yenibosna mevkisinden çekilen görüntülerde E5 Karayolu Yenibosna-Sefaköy ve Yenibosna-Şirinevler istikametlerinde trafik yoğunluğu üst seviyelere çıktı. Yollardaki Trafik kısıtlamaya bir saat kala ölçülen trafik ise yüzde 71 olarak belirlendi.