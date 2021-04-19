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Giriş Tarihi: 19.4.2021 10:06

Yakalanmasa ’i kana bulayacaktı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Yakalanmasa Afrin’i kana bulayacaktı

Sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere 'e gönderilen patlayıcılar Emniyet İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde Suriye Görev Gücü'nün yaptığı operasyonda ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişinin soruşturması sürüyor.

Emniyet istihbarat Başkanlığı, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG terör örgütünün Afrin'de halkın yoğun olduğu bölgelerde bombalı eylem düzenleyeceğinin istihbaratını aldı. Örgüt kontrolündeki Tel Rıfat'tan Afrin'e gönderildiği bilgisi alınan patlayıcıların peşine düşen Suriye Görev Gücü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen operasyonda 4 adet fünye, 1 adet araç kumandası, 4 adet el bombası ve bir adet motosiklet aküsü ele geçirdi. Olayla ilgili eylemci olduğu tespit edilen 1 Suriyeli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şahsın ifade işlemlerinin devam edildiği öğrenildi. Hatay Valiliği koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata da başlanıldığı belirtildi.

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Yakalanmasa Afrin’i kana bulayacaktı
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