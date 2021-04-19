AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından hazırlanan yerel yönetimler reformunda sona gelindi. Taslak bu hafta partinin yetkili kurularında ele alınarak son şekli verilecek. Yerel yönetimler reform paketi kapsamında belediyelerin ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesi hedefleniyor. Ayrıca Belediyelerle ilgili mevzuat düzenlemelerinde de değişiklik yapılacak. İmar ve planlama, belediyeler arası görev ve yetki devrinin yeniden düzenlenmesi, belediyelerde mali yapı ve finansman, belediyelerin teşkilat ve personel yapısı, denetim ve şeffaflık, mali ve sosyal hakların yeniden düzenlenmesi şeklinde düzenleme yapılacak. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki yetkili kurullarda bir sunum gerçekleştirecek.