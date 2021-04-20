20 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 20 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

Küresel anlamda pandmi oluşturan ve Türkiye'de de 1 yılı aşkın süredir etkili olmaya devam eden covid-19 virüsüyle ilgili yurt ve dünyadan "corona virüsü son dakika" başlığı altında korona son durum haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden ilk vakadan bu yana Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları duyurulmaya devam edilirken, bugünkü en son Türkiye corona virüs tablosuna erişmek isteyenler 20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika olarak duyurduğu ve içerisinde (20 Nisan 2021 Salı) bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri yer alan 20 Nisan koronavirüs tablosu henüz paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandığı anda en güncel korona son durum verileri burada olacak…
İşte son 3 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinde 10-16 Nisan tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı verilerini Türkiye haritası üzerinden paylaştı.
Bakan Koca paylaşımına
"İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım."
ifadelerini ekledi.
Buna göre;
İllerde haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide