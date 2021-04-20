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Haberler Gündem Haberleri Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret etmişti! O hesap FETÖ'cü eski polis memuru çıktı
Giriş Tarihi: 21.4.2021 01:51

Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret etmişti! O hesap FETÖ'cü eski polis memuru çıktı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret etmişti! O hesap FETÖ'cü eski polis memuru çıktı

Sosyal medya platformları üzerinde adıyla Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret eden kişi, FETÖ nedeniyle görevden uzaklaştırılan eski polis memuru çıktı.

Sosyal medyada Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret eden paylaşımlar yapan hesabın sahibi FETÖ ile irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırılan eski polis memuru çıktı.

AÇIKLAMA YAPILDI


Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret eden Ahmet Altay adlı şahsın Gaziantep'te polis memuru olarak çalıştığı iddiaları üzerine yapılan araştırmada Ahmet Altay ismi ile sosyal medya hesabından yapılan paylaşımların Gaziantep'ini Nizip ilçesinde görevli polis memuru Ahmet Altay tarafından yapıldığı değerlendirildiği açıklandı.


Polis memuru Ahmet Altay'ın 12 Şubat 2019 tarihinde FETÖ/PDY kapsamında görevden uzaklaştırılmıştır ve hala aynı kapsamda görevden uzaklaştırma sürecinin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Söz konusu paylaşımlarla ilgili olarak gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret etmişti! O hesap FETÖ'cü eski polis memuru çıktı
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