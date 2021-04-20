Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret etmişti! O hesap FETÖ'cü eski polis memuru çıktı

Sosyal medyada Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret eden paylaşımlar yapan hesabın sahibi FETÖ ile irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırılan eski polis memuru çıktı.

AÇIKLAMA YAPILDI



Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret eden Ahmet Altay adlı şahsın Gaziantep'te polis memuru olarak çalıştığı iddiaları üzerine yapılan araştırmada Ahmet Altay ismi ile sosyal medya hesabından yapılan paylaşımların Gaziantep'ini Nizip ilçesinde görevli polis memuru Ahmet Altay tarafından yapıldığı değerlendirildiği açıklandı.



Polis memuru Ahmet Altay'ın 12 Şubat 2019 tarihinde FETÖ/PDY kapsamında görevden uzaklaştırılmıştır ve hala aynı kapsamda görevden uzaklaştırma sürecinin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Söz konusu paylaşımlarla ilgili olarak gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.