Aşılamada sıra 55 yaş üstünde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada sıranın 55 yaş üstüne geldiğini belirterek, "Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı. Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısında en çok artışın yaşandığı illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını da açıkladı. Vaka artışlarına dikkat çeken Bakan Koca, "Virüs, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının yüksek olduğu beş ilin sağlık müdürleri ve valileri ile online toplantı yaparak, pandemi sürecini masaya yatırdı. Toplantı sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şunları ifade etti:"Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin sağlık müdürleri ve valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik. İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk % 71.4, Çanakkale'de % 67.1, Tekirdağ'da % 73.5, Kırklareli'nde % 69, Yalova'da % 55.4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor."