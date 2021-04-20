Bakan Soylu'dan CHP'li Engin Altay'a tepki: 'Darbeyi iktidar aracı gören zavallılar'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın söylemlerine ilişkin, "Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak...' Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylemlerine sert tepki gösterdi.





VALLAHİ SİZİ, 15 TEMMUZ'DAN BETER YAPARIZ...



Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tarih fukarası, cahil... Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan, hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... 'Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak...' Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..." dedi.

CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit: Sonu Menderes'e benzemesin | Video

ÖMER ÇELİK: MİLLET EGEMENLİĞİNE BİR DAHA ASLA GÖZ DİKEMEZLER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi.

Altay'ın katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözlere ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, şunları kaydetti:

"Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın! Cumhurbaşkanımızı 'Menderes'in sonu' ile tehdit edenlere diyoruz ki, buyrun gelin, biz burdayız. Siz 'Menderes'in sonu' diye tehdit edin, biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız. Bu ülkede milli iradeye sadece katledilmeyi layık gören zihniyet hala diri. O kadar büyük acılardan sonra hala değişmiyorlar. 'Menderes'in sonu'nu vadediyorlar milli iradeye. Ama milletimiz bu katliam siyasetine geçit vermez. Millet egemenliğine bir daha asla göz dikemezler."

CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit: Sonu Menderes'e benzemesin