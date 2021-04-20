Batman’da nevruz operasyonu! 11 gözaltı

Batman'daki Nevruz kutlamalarında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli yakalandı.





Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 21 Mart'ta Batman'da HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinin yapıldığı alanda PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine sloganlar atarak "Terör Örgütü Propagandası" yaptığı tespit edilen 13 şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheli şahısların adreslerine yapılan eşzamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyon neticesinde şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, 1 kurusıkı tabanca, 1 kalaşnikof ele geçirildi.