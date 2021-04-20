Boğaziçi olaylarına yeni dava! 97 eylemcinin 3 yıla kadar hapsi istendi

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Melih Bulu'yu protesto bahanesiyle çıkan olaylarda gözaltına alınan 97 kişiye dava açıldı. 1 Şubat'taki eylemlerde gözaltına alınan 108 kişiden 97'sine dava açılırken, 10 kişi hakkında ise aynı suçlamayla yürütülen başka dava olması, bir kişinin de 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyaları ayrıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak sureti ile 2911 sayılı yasaya muhalefet" suçunu işledikleri kaydedildi. Savcılık sanıkların 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

PANDEMİ YASAKLARINI DA İHLAL ETTİLER

İddianamede, Beşiktaş ve Sarıyer ilçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının ve Valiliğin pandemi nedeniyle eylem ve etkinlikleri yasaklamasına rağmen, eylemcilerin basın açıklaması için toplandıkları anlatıldı. İstanbul Valiliği tarafından alınan yasaklama kararının da polislerce gruplara bildirildiği ve dağılmaları için eylemcilere birden fazla kez ikazda bulunulduğu vurgulandı. Polisin ikazlarına uymayan gruplara kademeli olarak müdahale edildiği belirtildi. İddianamede, tüm soruşturma evrakına göre şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işledikleri, dava açmak için yeterli şüphenin oluştuğu kaydedildi. Savcılığın iddianamesi İstanbul 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme henüz duruşma gününü belirlenmedi.