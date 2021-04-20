Çelik’ten Yunanistan’a sert mülteci tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde mültecilere yaptığı kötü muameleye AB'nin ses çıkarmamasını sert dille eleştirdi. Yunan güvenlik güçlerinin mültecilere yaptığı zulümlerin belgesinin fotoğraflarını gösteren Çelik, "Mülteci botuna yaklaştıktan sonra Yunanistan sahil güvenlik unsuru, mültecilerin üstüne yakmak için benzin döküyor. Bu olay AB karasularında gerçekleşiyor. Bu görüntülere ne diyorlar? AB sürekli olarak üyemizin arkasındayız diyor. Bunu herkesin görmesi gerekiyor. 41 göçmen, Türkiye'nin sahil güvenlik ekibi sayesinde kurtarılmıştır. Botları batırmak, 3 yılda 80 binden fazla mülteciyi bizim karasularımıza itmek gibisinden vahşi eylemler gerçekleştirdiler. Uluslararası kurumlar ve Avrupa Birliği maalesef bunun karşısında susuyor" dedi.