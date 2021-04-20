CHP'de Menemen korkusu! Uygur öldü, koltuk savaşı başladı

CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde önceki gün vefat etmesinin ardından Uygur'un yerine başkanlık koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu. Uygur'un hastaneye kaldırılması ile ilçede başlayan siyasi hareketlilik Uygur öldükten sonra farklı bir boyuta taşındı.

CHP kulislerinde daha Uygur toprağa verilmeden yerine kimin seçileceği konusunda tartışmalar başladı. İlk etapta CHP'li Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda meclis üyesi olan Özkan Yıldız, Sultan İpekli, Yıldırım Baytekin ve Cevdet Sardık'ın isimleri ön plana çıktı. Mecliste 12 sandalye sayısına sahip Cumhur İttifakının ise belediye başkanlığı için aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu oldu. Bazı CHP'liler Menemen'de Serdar Aksoy'un tutuklanarak cezaevine girmesi ile birlikte yaşanan süreci hatırlatarak CHP İl yönetimine "Torbalı da Menemen gibi olmasın" uyarısında bulundu.

CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde önceki gün vefat etmesinin ardından yerine kimin geçeceği merak konusu oldu. Uygur'un ölümü ile birlikte siyasi kulisler de hareketlendi. İlçede resmen Uygur'un yerine geçecek isim konusunda koltuk kavgası başladı. Şimdiden siyasi kulislerde Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Yıldız, Sultan İpekli, Yıldırım Baytekin ve Cevdet Sardık'ın isimleri ön plana çıktı.



ŞİMDİDEN 4 İSİM ÖN PLANA ÇIKTI



Uygur hastanede tedavi görürken başlayan tartışmalar Uygur'un ölümü ile daha da büyüdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de adı bu sürece bir şekilde karıştığı öne sürüldü. Soyer geçtiğimiz günlerde ilçeyi ziyaret etmiş, Torbalı Kent Konseyi'nin başkanı olan Sefer İpekli ile öğle yemeği ediği yemekte Uygur sonrası dönemin konuşulduğu öne sürüldü. Sefer İpeklinin belediye meclis üyesi olan kızı Sultan İpeklinin isminin adaylar arasında geçtiği de dikkate alındığında kulislerde Soyer'in İpekli'yi desteklediği konuşulmaya başladı. Öte yandan Torbalı'da diğer bir CHP'li meclis Üyesi Yıldırım Baytekin'in de adı olası başkan adayları arasında konuşulmaya başlandı. Ayrıca Başkan Yardımcılığı görevini yürüten bir dönemin Parti Meclisi Üyesi Özkan Yıldız'ın ismi de dillendirilen isimler arasında yer aldı.

DENİZ YÜCEL'E UYARI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir grup CHP'li meclis üyesinin yine CHP'li meclis üyesi Cevdet Sardık'ın ofisinde toplandığı ve kimin başkanlığa seçilmesi gerektiği konusunu konuştukları da kulislerde konuşulan konular arasında yer aldı.

Tüm bunlar yaşanırken CHP İl Örgütünü Menemen korkusu sardı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanıp cezaevine girmesinin ardından mecliste yapılan oylamada CHP'li 3 meclis üyesi AK Parti adayı Aydın Pehlivan'ın lehine oy kullanmış durum böyle olunca Başkan Vekili oylama ile belli olmuştu. Torbadan AK Partili Pehlivan'ın çıkması ile birlikte Menemen Belediyesi CHP'den AK Partiye geçmişti. O süreçte yaşananlardan İl Başkanı Deniz Yücel'i sorumlu tutan çok sayıda partili Yücel'i istifaya davet etmişti. Kulislerde Menemen'de yaşananları hatırlatan CHP'liler Menemen'de belediye başkan vekilliği seçiminde yapılan hataların Torbalı'da da yapılmamasını istedi. İl Başkanı Yücel'e seslenen partililer; "Torbalı'da Menemen gibi olmasın" uyarısında bulundu.

MECLİS TOPLANACAK

Uygur'un vefatının ardından izlenecek yol haritası da belli oldu. Belediye Kanunu'nun 45. maddesine göre, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 10 gün içerisinde belediye meclisini toplantıya çağıracak. Meclis, birinci başkanvekili başkanlığında toplanacak.

GİZLİ OY

Gizli oyla yapılacak seçimin ilk iki turunda üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı seçilecek.

MECLİSTE HANGİ PYARTİ KAÇ SANDALYE İLE TEMSİL EDİLİYOR

Belediye meclisinde CHP'nin 18, AK Parti'nin 10, MHP'nin 2, DEVA Partisi'nin 1 meclis üyesi bulunuyor.