Evlatlarımız üzerinden bizi yıldırmak istiyorlar

PKK terör örgütü, Ceylan Tekin'i kendi yayın organında televizyona çıkartıp konuşturdu. Genç kızın açıklamalarda bulunduğu sırada sık sık sağına soluna bakıp konuşması, baskı altında olduğu ve zorla yayına çıkarıldığını ortaya koydu. Balıkesir'de 9 yıl önce 18 yaşında iken kaçırılan üniversiteli Şeyma Ceylan Tekin için Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annesi Türkan Mutlu ise kızının zorla konuşturulduğunu söyleyerek. "Çocuklarımız üzerinden bizleri tehdit ediyorlar" dedi. SABAH'a konuşan Mutlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar, çocuklarımızı alana kadar eylemimizi devam ettireceğiz" dedi.