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Giriş Tarihi: 20.4.2021 13:43

operasyonunda 5 gözaltı

ABBAS ÇAKAR
FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK yapılanmasına yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında,7 şüphelinin yakalanması amacıyla ve illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK yapılanmasına yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında, Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 1 aktif üsteğmen 1 aktif astsubay ile sözleşmesi feshedilen 1 uzman jandarma ve 2 askeri okul eski öğrencisi toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonla ilgili firari 2 kişinin yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
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