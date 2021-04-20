FETÖ'cü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu ile ilgili bomba iddia! Rus bankasından gemileri kaçırdı

46 PARÇA GEMİYE EL KONULMUŞTU

Rus Sberbank, Palmali Rostov LLC Şirketinin üzerine kayıtlı 46 adet gemiye daha önce el koyarak, iştiraki SBK Dolina şirketine 60 milyon dolara satarken, Palmali Holding iştiraklerinden yaklaşık 200 milyon dolara yakın kredi alacağını tahsil etmek amacıyla, dünya genelinde icra ve tedbir kararı aldırmıştı. Rus Sberbank, Palmali'nin Malta'da kayıtlı gemilerine el koymak amacıyla yaptığı başvuru sonucunda, Malta'ya kayıtlı şirketlerin sahipliğinin, Türkiye'de yeni kurulan Güneşli Deniz Taşımacılığı Sanayi ve Ticaret A.Ş. olduğu ortaya çıktı. Malta Bölge Mahkemesi, Sberbank'ın alacaklarıyla ilgili davanın Malta'da görülmesine ve varlıkların Türkiye'de kurulan başka bir şirkete aktarılmasıyla ilgili raporu kabul ettiği kaydedildi.

MAHKEME MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Öte yandan Palmali Rostov LLC Şirketi'nin, Rostov Vergi Dairesine olan borçlarından ve vergi kaçakçılığından kaynaklanan alacaklarla ilgili olarak Rusya Federal Mahkemesi, Mubariz Mansimov Gurbanoğlu'nun üzerine kayıtlı mülkleri ve varlıkları araştırmak için müfettiş görevlendirilmesine karar verdi. Diğer taraftan Palmali Holding'in Lukoil'e aleyhinde Londra'da açtığı davanın tahkimde görülmeye devam ederken, Mubariz Mansimov Gurbanoğlu'un davayı kazanması halinde bile, İngiliz mahkemesinin aldığı karar çerçevesinde Sberbank tüm alacaklara el koyma hakkı bulunuyor.