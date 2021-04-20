Fidye operasyonunda 11 rehine kurtarıldı

İstanbul'da fidye için rehin alınan 11 kişi operasyonla kurtarıldı. Polise ateş açan fidye çetesinin üyesi altı şüpheli yakalandı. Yaralanan şüphelilerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 8 gündür orada tutulup işkence gördükleri tespit edilen İran ve Iraklı kişiler kurtarıldı.



Olay, 19 Nisan Pazartesi günü Arnavutköy İlçesi Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkemize gelen yabancı uyruklu 10 Irak ve 1 İranlı 11 kişiyi kaçırıp rehin aldı. Kaçırdıkları adamların ailelerine ulaşıp fidye istediler. Ailelerin bildirmesi üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Arnavutköy'de bir adres tespit edildi. Adrese operasyon düzenlendi.



Dün akşam saatlerinde yapılan baskına içerideki şüphelilerden karşılık gelince polisle aralarında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada bir şüpheli yaralandı, hastaneye kaldırılan şüpheli hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan 6 Afganistanlı gözaltına alındı.

İçeride yapılan araştırmalarda sekiz gündür rehin tutuldukları ve işkence gördükleri anlaşılan 11 kişi kurtarıldı. Fidye çetesinin üyeleri polis ateş açınca çatışma çıktı. Altı çete üyesi etkisiz hale getirilerek yakalandı.