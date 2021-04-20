Göksu: “CHP'li İBB Yönetimi Cuma namazına giden personelini fişlemeye başlamış”

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Cuma namazına giden personeli fişlediğini belirtti.



Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İbadet İzin Talep Formu'nu paylaşarak, personelin Cuma namazına gidebilmek için formu doldurmalarının istendiğini gösterdi. Personelin hangi bölümde çalıştığını belirterek, Cuma namazına gittiğine dair belgeyi imzalaması isteniyor.

İBB CUMA NAMAZINA GİDENLERİ FİŞLİYOR!

Göksu, sosyal medya hesabından, "CHP'li İBB Yönetimi Cuma namazına giden personelini fişlemeye başlamış. Anlaşılan o özledikleri tek parti dönemini İBB'de yaşatacaklar. Artık bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhalde" ifadelerini kullandı.