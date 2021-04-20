HSK üyeliği için TBMM'ye başvuranlar belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) seçilecek 7 üyelik için, şartları taşıyan aday adaylarının 22 Nisan Perşembe gününe kadar TBMM Başkanlığı'na başvuru yapmalarını açıklamıştı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bakan yardımcısı Hasan Yılmaz'ın doğal üye olduğu Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 4'ü Başkan Erdoğan 7'si Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilen 11 üyenin görev süresi 7 Haziran'da bitiyor. HSK'ya Meclis tarafından seçilecek 7 üye için TBMM Başkanlığı'ndan duyuru yapıldı.
SON BAŞVURU 22 NİSAN'DA
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, Anayasa'nın 159. Maddesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 18 ile 20'nci maddeleri gereğince, TBMM tarafından, üçü Yargıtay üyeleri, biri Danıştay üyeleri ve üçü nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yedi üye seçimi yapılacağı belirtildi. Duyuruda şartlara haiz bulunan ilgililerin, belgeleriyle 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 18:00'e kadar, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Evrak Birimi TBMM Ziyaretçi Kabul Binası 2. Kat No:223 06543 Bakanlıklar/ANKARA" adresine şahsen başvurmaları gerektiği vurgulandı.
40 KİŞİ RESMİ BAŞVUSUNU YAPTI
HSK seçimi dolayısıyla kulisler de hareketlenmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, TBMM'ye yargı camiasından başvuru yapan HSK üye aday sayısı 40'a ulaştı.
İŞTE BAŞVURU YAPAN İSİMLER
HSK üyeliği için birçok ismin daha başvuru yapacağı kulislerde konuşuluyor. Resmi olarak başvuru yapan isimler şöyle:
Hakan Yüksel – Yargıtay 16. Ceza Daire Başkanvekili
Şeraffettin Saka – Yargıtay 16. Ceza Dairesi
Yüksel Kocaman – Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Üyesi
Ergun Şahin – Yargıtay 16. Ceza Dairesi
Fuzuli Aydoğdu-Eski HSK genel sekreteri
Bilgin Başaran- Eski HSK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi
Mustafa Yapıcı- Yargıtay eski tetkik hakimi,
Ömür Topaç – HSK eski üyesi
İsa Çelik – Yargıtay 5. Ceza Dairesi
Yusuf Kuzu – Yargıtay 2. Ceza Dairesi
Fahrettin Kırbıyık – Yargıtay 10. Ceza Dairesi
Abbas Özden
Ayhan Ayan
Sabahattin Öztemiz
Nevzat Karababa
Salim Çevik
Halil Özdemir
Emir Ateş
Mustafa Ercan
Mustafa Doğan
Zeynep Şahin
Mehmet Durgun
Ömer Faruk Aydıner
Hayri Keskin
Yılmaz Karaboduk
Murat Esen
Velihattin Eldemir
Nezat Özsoy
Ahmet Badalı
Ali Ramazan Bilgisiçok
Sinan Esen
İbrahim Temir
Mehmet Özdemir
Talip Bakır
Ali Nevzat Açıkgöz
Faruk Şener
Savaş Şahinbay
Fehmi Tosun
Ahmet Sezer
Serdar Mutta