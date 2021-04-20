HSK üyeliği için TBMM'ye başvuranlar belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) seçilecek 7 üyelik için, şartları taşıyan aday adaylarının 22 Nisan Perşembe gününe kadar TBMM Başkanlığı'na başvuru yapmalarını açıklamıştı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bakan yardımcısı Hasan Yılmaz'ın doğal üye olduğu Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 4'ü Başkan Erdoğan 7'si Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilen 11 üyenin görev süresi 7 Haziran'da bitiyor. HSK'ya Meclis tarafından seçilecek 7 üye için TBMM Başkanlığı'ndan duyuru yapıldı.

SON BAŞVURU 22 NİSAN'DA

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, Anayasa'nın 159. Maddesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 18 ile 20'nci maddeleri gereğince, TBMM tarafından, üçü Yargıtay üyeleri, biri Danıştay üyeleri ve üçü nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yedi üye seçimi yapılacağı belirtildi. Duyuruda şartlara haiz bulunan ilgililerin, belgeleriyle 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 18:00'e kadar, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Evrak Birimi TBMM Ziyaretçi Kabul Binası 2. Kat No:223 06543 Bakanlıklar/ANKARA" adresine şahsen başvurmaları gerektiği vurgulandı.

40 KİŞİ RESMİ BAŞVUSUNU YAPTI

HSK seçimi dolayısıyla kulisler de hareketlenmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, TBMM'ye yargı camiasından başvuru yapan HSK üye aday sayısı 40'a ulaştı.

İŞTE BAŞVURU YAPAN İSİMLER

HSK üyeliği için birçok ismin daha başvuru yapacağı kulislerde konuşuluyor. Resmi olarak başvuru yapan isimler şöyle:

Hakan Yüksel – Yargıtay 16. Ceza Daire Başkanvekili

Şeraffettin Saka – Yargıtay 16. Ceza Dairesi

Yüksel Kocaman – Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Üyesi

Ergun Şahin – Yargıtay 16. Ceza Dairesi

Fuzuli Aydoğdu-Eski HSK genel sekreteri

Bilgin Başaran- Eski HSK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi

Mustafa Yapıcı- Yargıtay eski tetkik hakimi,

Ömür Topaç – HSK eski üyesi

İsa Çelik – Yargıtay 5. Ceza Dairesi

Yusuf Kuzu – Yargıtay 2. Ceza Dairesi

Fahrettin Kırbıyık – Yargıtay 10. Ceza Dairesi

Abbas Özden

Ayhan Ayan

Sabahattin Öztemiz

Nevzat Karababa

Salim Çevik

Halil Özdemir

Emir Ateş

Mustafa Ercan

Mustafa Doğan

Zeynep Şahin

Mehmet Durgun

Ömer Faruk Aydıner

Hayri Keskin

Yılmaz Karaboduk

Murat Esen

Velihattin Eldemir

Nezat Özsoy

Ahmet Badalı

Ali Ramazan Bilgisiçok

Sinan Esen

İbrahim Temir

Mehmet Özdemir

Talip Bakır

Ali Nevzat Açıkgöz

Faruk Şener

Savaş Şahinbay

Fehmi Tosun

Ahmet Sezer

Serdar Mutta