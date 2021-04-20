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Giriş Tarihi: 20.4.2021 11:30

İhraç emniyet müdürü de dahil 8 şüpheli tutuklandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İhraç emniyet müdürü de dahil 8 şüpheli tutuklandı

Organize, Mali ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirilen ortak FETÖ operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında ihraç emniyet müdürü Akın Karakuş’un da bulunduğu 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kaydı, Bank Asya hesap artışı, müzahir dernek üyeliği, SGK kaydı bulunan ve daha önceki operasyonlarda yakalanan örgüt üyeleri tarafından verilen ifadelerde isimleri geçen 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize, Mali ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından ortak FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda aralarında ihraç emniyet müdürü Akın Karakuş'un da bulunduğu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında ihraç emniyet müdürü Akın Karakuş'un da bulunduğu 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İhraç emniyet müdürü de dahil 8 şüpheli tutuklandı
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