İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sözde soykırım iddiası, siyasi hesaplardan beslenen bir iftira

Asırlar boyunca barış içinde beraber yaşamış Türk ve Ermeni halklarının ortak geçmişinin çarpıtıldığını vurgulayan Altun, "Tarihten husumet çıkarmaya tevessül eden bir anlatıyla karşı karşıyayız. Ve bu anlatıya karşı çıkıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, "1915 Olayları Uluslararası Konferansı" düzenlendi. Altun, çevrim içi gerçekleştirilen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, birçok cephede kahramanlıklar sergileyen Türk milletinin, milyonlarca insanın hayatına mal olan Birinci Dünya Savaşı'ndan çok ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, şunları kaydetti: