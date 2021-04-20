İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sözde soykırım iddiası, siyasi hesaplardan beslenen bir iftira

Asırlar boyunca barış içinde beraber yaşamış Türk ve Ermeni halklarının ortak geçmişinin çarpıtıldığını vurgulayan Altun, "Tarihten husumet çıkarmaya tevessül eden bir anlatıyla karşı karşıyayız. Ve bu anlatıya karşı çıkıyoruz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, "1915 Olayları Uluslararası Konferansı" düzenlendi. Altun, çevrim içi gerçekleştirilen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, birçok cephede kahramanlıklar sergileyen Türk milletinin, milyonlarca insanın hayatına mal olan Birinci Dünya Savaşı'ndan çok ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Sarıkamış'ta binlerce askerimiz donarak şehit oldu, Kafkasya cephesinde Osmanlı topraklarına saldıran Rus ordularıyla çarpışan kuvvetlerimizi, düşmanla iş birliği yapan Ermeni çeteleri arkadan vurdu. Doğu Anadolu'da yaşanan çatışmalar sonucu, Türk ve Ermeni on binlerce insan hayatını kaybetti. Bu olaylar üzerine, ordunun hareketlerini zorlaştırıcı davranışlarda bulunan, halka saldıran ve düşman ordusu ile iş birliği yapan çetelere yataklık eden Doğu vilayetlerindeki Ermeni kökenli kimi Osmanlı vatandaşları, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisindeki Suriye topraklarına gönderilmek üzere 1915 tehcirine tabi tutuldu."
"Türkiye Cumhuriyeti olarak, Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1915 yılında kabul edilen Tehcir Yasası'nın uygulanması aşamasında yaşanan acıları tüm kalbimizle, derinden hissediyoruz" diyen Altun, Ermeni vatandaşların geçen yüzyılda yaşadığı acılara ortak olmayı, vicdani ve ahlaki duruşun bir gereği olarak gördüklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi "hep birlikte Türkiye olmanın" acıda ve sevinçte birlik olmaktan geçtiğine inandıklarını kaydeden Altun, "Bugün asırlar boyunca barış içinde, beraber yaşamış Türk ve Ermeni halklarının ortak geçmişini çarpıtarak, tarihten husumet çıkarmaya tevessül eden bir anlatıyla karşı karşıyayız. Ve bu anlatıya karşı çıkıyoruz. Biz bu toprakların her köşesinde yaşanan acıları birbirinden ayırmıyoruz. Geçmişi, dini, etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun, insanların bu topraklarda yüzyıllarca kardeşçe yaşadığını çok iyi biliyoruz" diye konuştu.
Altun, 1915'te ne olduğuna dair tartışmaların 100 yıldan fazla bir zaman sonra hala devam etmesinin nedeninin, "1915 olaylarının tümüyle siyasal ve ideolojik bir konu olarak ele alınmasına yönelik ısrar ve inat" olduğunu dile getirdi.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI HAKİKAT ÇAĞRISIDIR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1915 olaylarıyla ilgili, "Arşivlerin ortaya konması ve bilimsel yaklaşım çağrısının" da buna yönelik olduğuna işaret eden Altun, "Bu bir hakikat çağrısıdır" dedi. Bu hedefe yönelik en kapsamlı ve samimi adımların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde atıldığını ifade eden Altun, 2005 yılından bu yana hayatını kaybeden Ermeniler için taziyelerin en üst düzeyde açıklandığına dikkati çekti.
Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a gönderdiği mektubunda ifade ettiği, "Anadolu'nun bağrından doğmuş birlikteliğimizi görmezden gelerek tarihten husumet çıkarmaya çalışan çevreler hepimizin malumudur. Biz birlik, refah ve huzur dolu bir gelecek isterken ve bunun için çalışırken, niyeti başka olan çevrelere fırsat verilmemesi en önemli dileğimizdir" sözlerini hatırlattı.
Sözde Ermeni soykırımı iddiasının, bugün "post-truth" (gerçek sonrası) olarak bilinen olgunun öncülü olduğunu dile getiren Altun, "Bu, gerçeklerle hiçbir bağı olmayan, sadece siyasi hesaplardan beslenen bir iftiradır" dedi.
Kullanışlı bir yalan üzerinden Türkiye'ye saldıranların derdinin, Osmanlı Ermenileri veya tarihi mağduriyetler olmadığını çok iyi bildiklerini belirten Altun, Hrant Dink'in emperyalist ülkeler hakkında söylediklerini de anımsattı. Altun, bu konferansın, tarihin yağmalanmasının önüne geçmek, 1915'in meydana geldiği tarihsel arka planı unutturmamak ve sözde "Ermeni soykırımı" iftirası üzerinden Türkiye'ye diz çöktürme girişimlerine engel olmak adına önemli bir işlev göreceğine inandıklarını dile getirdi.