İstanbul'da kaçak inşaat krizi! CHP'li belediyeler topu birbirine attı, vatandaş canından bezdi...

Ancak Bakırköy Belediyesi hiçbir şey yapmıyor. O kadar çok şikayet oldu ki belediyeye bize söylediklerine göre İBB'yi davet etmişler yıkımı gerçekleştirmek için… Bu bir bahane! İşine gelmeyen yeri hemen yıkıyorlar… Garibanın elinde olan bir yer olduğunda kimseyi dinlemiyor hemen yıkıyor. Mesela Bakırköy Spor Vakfı'nı yıktılar" dedi. Konuyla alakalı Bakırköy Belediyesi sessizliğini korurken mühürleri sökme ve onlarca şikayete rağmen inşaata devam eden inşaat sahiplerinin kim olduğu merak ediliyor.