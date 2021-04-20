İstanbul'da kaçak inşaat krizi! CHP'li belediyeler topu birbirine attı, vatandaş canından bezdi...

Bakırköy Yeşilyurt Mahallesi'nde kıyı kenar çizgisinde kalan bir arsada kanunen inşaai faaliyetleri yasak olmasına rağmen çok ortaklıklı olduğu belirtilen yerde kaçak inşaat yapıldığı iddia edildi. SABAH gazetesinin elde ettiği bilgilere göre, şikayet üzerine kaçak inşaatın yapıldığı kıyı şeridine Bakırköy Belediyesi tarafından bölge mıntıka mühendisi ve zabıta ekiplerini gönderdi. Giden ekipler inşaatın başında olduğu belirtilen mimara ulaşamıyor ayrıca sorumlu bir muhatap bulamadıkları için inşaatı mühürledi. Bu durum da kaçak inşaat sahiplerini durdurmadı. İnşaatın yapımına devam etti. Şikayet üzerine tekrar bölgeye giden zabıta ekipleri bir kez daha inşaatı mühürledi.
Çok ortaklı arsa sahipleri kendi aralarında anlaşamayınca kontrolü Deftarlık'a geçtiği, araziye de kayyumun atandığı kayyum'un da arsayı kiraya verdiği öne sürüldü. Bakırköy Belediyesi'nin konuyla alakalı Deftarlık'a yazı yazdığı ancak olumlu bir yanıt alamadığı da iddia edilirken inşaat izninin nereden alındığının ise bilmediği belirtildi. Ölçek ve bulunduğu konuma göre imar mevzuatında, imar iznini ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi veya Şehircilik Bakanlığı verirken inşaat sahibi bu izni tabelaya yazdırıp, arsanın görünen bir yerine asmak zorunda. Ancak kıyı şeridindeki yapıda inşaat sahiplerinin bunu yapamadığı yerine ise "Burası özel mülktür" yaptırarak astıkları görüldü.
Kaçak inşaat vatandaşların tüm şikayetine rağmen hızla devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ve Bakırköy Belediyesi'nden umudu kalmayan bölge sakinlerinin CİMER'e 8 Mart'ta şikayet oluşturdukları belirtildi. Yapılan şikayete ise 29 Mart'ta zabıta müdürlüğü tarafından verilen cevapta "İlgili CIMER iletisinde belirtilen adreste ekiplerimizle yapılan kontrolde Yapımı devam eden çalışma ile ilgili belge sorulduğunda herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediğinden çalışmalar durdurulmuştur. Bilgilerinize arz olunur" ifadelerine yer verildiği söylendi.
İBB İLÇE BELEDİYESİNİ İŞARET ETTİ
Artan şikayetler sonrasında kıyı kenar çizgisinde kalan arasa da bulunan tüm ağaçlar kesilip inşaata tekrar başlandığı, bölge vatandaşlarında rahatsızlığın giderek artması sonrasında arsanın yola bakan bölümüne ilk önce boydan boya branda gerildiği daha sonra da tahta perdelerle kapatıldığı, mühürlerin sökülüp inşaata devam edildiği ifade edildi. İnşaat sahipleri bununla da yetinmeyip inşaatın görünürlüğünü kapatabilmek için arasının yola bakan bölümünde yaya yolunu da kapatacak şekilde yola beton dökerek otoparka çevirdiği aktarıldı.
Semt sakinleri bu durumu "Akıllarınca inşaat görülmesin diye cadde tarafı brandalarla kapatılıyor. Arkada inşaat tüm hızıyla devam ediyor" diyerek İBB'ye şikayet etti. Büyükşehir Belediyesi ise şikayete karşılık inşaatın Bakırköy Belediyesi sınırlarında olduğunu, kaçak inşaatı durdurma görev ve yetkisinin Bakırköy Belediyesi olduğu yönünde cevap verdi. Vatandaşlara ayrıca Bakırköy Belediyesi'ne müracaat etmelerini aktardı.
Vatandaşların beyanatı üzerine Bakırköy Belediyesi'nin İBB'ye "Bizim burayı yıkma ve inşaatı durdurma gücümüz yoktur. Bu işlemleri sizin yapmanızı arz ederiz" şeklinde yazdığı öne sürülürken semt sakinleri "İmar izinlerini 1000 ölçekliye kadar ilçe belediyesi 5000 ve ya üstü ölçekli imar planlarını ise büyükşehir belediyesi ve Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı verir. İmar izinlerini bu kurumlar verse de sorumluluk ve denetleme görevi ve yetkisi ilçe belediyesindedir.
Ancak Bakırköy Belediyesi hiçbir şey yapmıyor. O kadar çok şikayet oldu ki belediyeye bize söylediklerine göre İBB'yi davet etmişler yıkımı gerçekleştirmek için… Bu bir bahane! İşine gelmeyen yeri hemen yıkıyorlar… Garibanın elinde olan bir yer olduğunda kimseyi dinlemiyor hemen yıkıyor. Mesela Bakırköy Spor Vakfı'nı yıktılar" dedi. Konuyla alakalı Bakırköy Belediyesi sessizliğini korurken mühürleri sökme ve onlarca şikayete rağmen inşaata devam eden inşaat sahiplerinin kim olduğu merak ediliyor.