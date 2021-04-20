Jandarma mahrem hizmetler operasyonunda itirafçı dalgası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve bu şekilde örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 19'u görevde, 32'si görevden uzaklaştırılmış, 2'si emekli astsubay olmak üzere 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 33 ilde gözaltı kararı verilmişti.

28 ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDU

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda 51 şüpheliden 28'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu.

205 KİŞİYİ TEŞHİS ETTİLER

İtirafçı olan 28 şüpheli, örgüte dair bildiklerini anlatırken, örgütle bağlantısı bulunan 205 kişiyi teşhis etti. İtirafçı olan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 23 kişiden 2 kişi tutuklandı. İtirafçıların teşhis ettiği 205 kişiden 75'i hakkında herhangi bir soruşturma olmadığı, 40 kişinin ise halen kamu görevinde bulunduğu bunlardan 22'sinin muvazzaf asker olduğu öğrenildi.