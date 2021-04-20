KKTC Din İşleri Başkanı A Haber canlı yayınında Kur'an kursu kararına ateş püskürdü: Zavallı insanlar...

KKTC Din İşleri Başkanı Prof.Dr. Talip Atalay A Haber canlı yayınında ülkesinde alınan Kur'an kursu kararının detaylarını anlattı, tepkisini ortaya koydu.

"TEMEL İNANÇLARIN ÖĞRETİLMESİ LAİKLİK ÜZERİNDEN KISITLANAMAZ"

KKTC Din İşleri Başkanı Atalay'ın canlı yayındaki sözleri şöyle:

Yüksek Mahkeme'nin bize ilettiği ilk bilgi bunun teknik bir konu olduğu. Alınan karar sadece hafızlık kursu ile ilgili. Geçmişte yakın zamanlara kadar keyfi yasaklamalar oldu. Son 11 yıldır camilerimizdeki kurslarla ilgili bir sıkıntı yok. Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Yardımcımız yasal düzenlemeyi yapacaklarını, destek vereceklerini söylüyorlar. Temel inançların öğretilmesi laiklik üzerinden kısıtlanamaz. Laiklik, herhangi bir dini inananların öğrenmesini, yaşamasını engelleyemez. Buradaki hukuk sisteminin arkasında İngiltere var. Mahkeme diyor ki, bu bir teknik bir konudur. Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Yardımcımız ile görüşüyoruz, bir hazırlık söz konusu olacak. KKTC'de bu tartışmalara gerek kalmaması gerekiyor. Sendika deyince, arkadaşlar şaşırıyor.

KKTC Din İşleri Başkanı Atalay "Kurumumuzun faaliyetlerinden rahatsız olanlar var" | Video

"BU TARTIŞMALARIN CENDERESİNDEN ÇIKMALIYIZ"

Bizim uzun yıllardır beklediğimiz yasa değişimi var. Kurumumuz kurumsallık açısından ihmal edilmiş durumda. 250'ye yakın görevlimiz var , 12'si sadece kadrolu. İlkokul mezunu kişi alınmış imam yapılmış mesela. Eğitim ve yeterlilik durumunda da sıkıntımız vardı. 11 yılda büyük oranda çözdük. İlkokul mezunu olan görevliler şimdiüniversite okuyorlar. Çıkarlarına dokunan kesimler olabilir. Sadece sol olarak düşünmeyin. Bir Müslüman olarak, bu ülkenin insanı olarak, bu tartışmaların cenderesinden çıkmalıyız.

"ZAVALLI İNSANLAR..."

Siyasal baskıları da reddediyorum. İnanç ve ibadet konusunda ister Müslüman, ister başka bir dinden olsun, insanların düşünceleri ve inançlarını şeffaf şekilde ifade etme zeminine sahip olması gerek. Ama bunu istemeyenler her yerde var. Zavallı insanlar. Arkasında kim var bunun? Ülkemin böyle bir tartışmaya konu olması beni rahatsız ediyor. 11 yıllık mücadelenin ardından bu noktalara gelmiştik. Din eğitimlerimizi camilerimizde devam ettiriyorduk. Hafızlık kursu konusunda da gerekli düzenlemenin yapılacağına inanıyorum. Çalışma da var zaten.

A HABER EKRANLARINDAN AÇIK ÇAĞRIDA BULUNDU

Buradan bir çağrıda bulunuyorum. Gelin bu soruyu hep birlikte çözelim. Hakikaten laikseniz, insanların ne öğrendiğine ne öğrenmediğine karışmamalısınız.