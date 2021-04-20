Son dakika: Mert Yağız Köksal davasında iki kişiye suç duyurusu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019Wda okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Köksal, götürüldüğü aile sağlığı merkezinden ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan Yunus Taycı hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Okul müdürü, müdür yardımcıları, nöbetçi öğretmen ile Keçiören Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörleri ile Mert Yağız Köksal'a ilk müdahaleyi yapan doktor hakkında soruşturma izni talep edildi. Doktor hakkında soruşturma izni verilmezken, soruşturma izni alınan okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ile Koray Hozantaş hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ayrı dava açıldı.

Sanıklar Neşe Yavuz ve Yunus Taycı'nın 17 Aralık'ta yargılanmalarına başlanmıştı. Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. Celsesinde, Hakim Erkan Öncel, Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan diğer davanın da bu davayla birleştirildiğini belirterek, sanıkların savunmalarının alınacağını belirtti. Mahkeme, sanık avukatlarının duruşmanın kapalı görülmesi talebinin de reddedildiğini belirterek, savunmalara geçti.

'BİZİM DENETLEME YETKİMİZ YOK'



Mahkemede savunma yapan sanıklar Fatma Şahin ile Koray Hozantaş, Keçiören Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörü olarak çalıştıklarını, okul kantinlerinde satılan ürünlerin yasaklı olup olmadığı konusunun kendi sorumluluk alanları dışında olduğunu kaydetti. Sanık Şahin, olaydan 10 gün önce okulda denetim yaptıklarını belirterek, "Bu denetleme ürünlerin hijyen kurullarına uyup uymadığı ve gıda güvenliğiyle ilgilidir. İlgili genelgelere göre bizim satışa uygun veya olmayan ürün konusunda denetleme yetkimiz yoktur. Bizim böyle bir denetim yapmamız yetki aşımına girer. Bu yetki Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İlçe kaymakamlığı tarafından oluşturulan kurulun sorumluluk alanındadır. Yetkimiz olmayan bir denetlemeden dolayı suçlanıyoruz. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi.

'ÇOCUĞU HASTANEYE BEN GÖTÜRDÜM'



Dönemin okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, kendisinin belirlediği müdür yardımcısı ve iki öğretmenden oluşan kurulla kantin denetimi yapıldığını belirterek, "Yapılan denetimlerde okul kantininde hiçbir usulsüzlük tespit etmedik. Bu ürün okul kantininde satılmadı" dedi. Sanık Pehlivan, ayrıca delilleri karartmakla suçlandığını, bunu asla kabul etmediğini belirterek, "Bin 600 çocuğun sorumluluğu benim üzerimde. Suçlamaları kabul etmiyorum. Çocuğu hastaneye hizmetli ile ben götürdüm. İfade edildiği gibi doktora epilepsi krizi demedim. Zaten aile sağlık merkezine gittiğimiz de doktor yoktu. Oradan hastaneye sevk edildikten sonra olayın ne olduğunu öğrendik" dedi. Sanık Pehlivan, Köksal ailesinin avukatı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, "Okulda ilk yardımdan sorumlu kimse yok mu? Milli Eğitim Genelgesine göre ilk yardımdan sorumlu kim?" sorusunu yöneltti. Sanık Pehlivan soruya, "Öyle bir sorumlu yok. Sorumlu benim. Ancak ben ilk yardımdan anlamam. Zaten çocuğu kısa sürede okulun hemen yanında bulunan Aile Sağlık Merkezi'ne götürdük" diye yanıtladı.



SAVCI TEPKİ GÖSTERDİ



Kantinin denetlemekten sorumlu kurulda bulunan sanıklar Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ve Ebubekir Çalışkan da ifadelerinde okul kantininde Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan ürünün satılmadığını iddia etti. Sanıklar kantin işletmecisi Neşe Yavuz'un, ürünü kantinde sattığı yönündeki beyanlarının hatırlatılması üzerine, yaptıkları denetimlerde ürüne kesinlikle rastlamadıklarını söylediler. Sanık Doğan'ın, ifadesinde her ayın 15'i ile 20'si arasında denetim yaptıklarını söylemesi üzerine araya giren Cumhuriyet Savcısı, Ersoy Yıldız, "Diğer günler ne olacak. Her gün denetleme yapılması gerekmiyor mu? Diğer 25 günden kim sorumlu olacak? Bin 600 öğrenci var diyorsunuz. Bu nüfusta ilçe var. Rutin denetimler dışında neden kantine kamera konulmadı. Denetleme yapıldığı günlerden işletmecinin haberi var zaten. Diğer günlerde bu ürünü satmış olamaz mı?" dedi.

İKİ KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNA BULUNULACAK



Sanık ve tanık ifadelerinin ardından taraf avukatlarının beyanlarını alan mahkeme, kantini eşi Neşe Yavuz'la birlikte işlettiğini beyan eden Sefa Yavuz ile ürünü fason olarak ürettiği tespit edilen firma yetkilisi hakkında da, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.