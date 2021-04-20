Resmi Gazete ile son dakika kararı: İki yeni bakanlık kuruldu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Gelen son dakika haberine göre iki yeni bakanlık kuruldu. Bu bakanlıklar, Resmi Gazete'de yayımlandı ve bakanlıkların işleyiş biçimi ile bakanlık teşkilat yapısı belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iki farklı bakanlık olarak kurulurken, bu bakanlıklarda görev yapacak bakanların ataması henüz gerçekleşmedi. İşte, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi;