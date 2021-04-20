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Giriş Tarihi: 21.4.2021 01:13 Son Güncelleme: 21.4.2021 01:16

ile son dakika kararı: İki yeni bakanlık kuruldu! ve

Resmi Gazete ile son dakika kararı: İki yeni bakanlık kuruldu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

'nin 21 Nisan tarihli sayısında son dakika kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile ve kurulduğu duyuruldu. Bu karar sonrası kabine değişikliği ile ilgili sorular da gündeme geldi ve yeni bakanlar kim oldu, isimleri belli mi soruları da araştırılmaya başlandı. Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulması sonrası yeni bakanlar belli oldu mu? İşte, merak edilenler ve Resmi Gazete içerisinde yayımlanan karar...

Gelen son dakika haberine göre iki yeni bakanlık kuruldu. Bu bakanlıklar, Resmi Gazete'de yayımlandı ve bakanlıkların işleyiş biçimi ile bakanlık teşkilat yapısı belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iki farklı bakanlık olarak kurulurken, bu bakanlıklarda görev yapacak bakanların ataması henüz gerçekleşmedi. İşte, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete ile son dakika kararı: İki yeni bakanlık kuruldu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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