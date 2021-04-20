Said Nursi’nin son talebesi son yolculuğuna binlerce kişi tarafından uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 20. yüzyılın önemli İslam alimlerinden Bediüzzaman Said Nursi'nin hayattaki son talebesi 86 yaşındaki Hüsnü Bayramoğlu binlerce insanın katıldığı cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.
Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesi dün Eyüpsultan Camii'ne getirildi. Binlerce insanın katıldığı cenazeye oğlu Hıfsı Bayramoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cübbeli Ahket Ahmet Mahmut Ünlü ve bir çok seveni katıldı.
Bayramoğlu'nun vasiyetine göre Eyüpsultan Camiinde öğle namazını müteakip Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına binlerce insan katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salgın hastalığın canlar aldığını insanların duyarlı olması gerektiğini yeni hocaların ve insanların kaybedilmemesi için koronavirüse karşı dikkatli olunmasını ve kurallara uyulmasını istedi.
Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra Bediüzzaman Said Nursi'nin son talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Bayramoğlu'nun cenazesi, Bediüzzaman Said Nursi'nin diğer talebelerinin de bulunduğu Eyüpsultan Kabristanı'na defnedildi.
HÜSNÜ BAYRAMOĞLU KİMDİR?
Bayramoğlu 15 Şubat 1935 tarihinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. Babası Hıfzı Bayramoğlu tarafından 14-15 yaşlarındayken Bediüzzaman Said Nursi'nin hizmetine verilmiş ve Bediüzzaman'ın vefatına kadar bu görevde kalmış. 1942'de yedi yaşında olan Hüsnü Bayramoğlu risaleler yazmaya başlar.
Kendisi 13, kardeşi Yılmaz 11 yaşındayken ilk defa Bediüzzaman'ı ziyarete gider. Bu ziyaretten bir süre sonra 1949-1950'de ortaokulu bitirdikten sonra daimi olarak yanında hizmetinde kalmaya başlar ve Bediüzzaman'ın vefatına kadar Bediüzzaman'ın diğer birkaç talebesiyle birlikte bu vazifeyi görür. Bayramoğlu kendisini "Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi ve hizmetkarı, Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı" olarak tanıtıyordu. Hüsnü Bayramoğlu 18 Nisan 2021 tarihinde koronavirüsten vefat etti.