Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Şanlıurfa'da yol verme kavgası can pazarına dönüştü! 2 ölü, 9 yaralı
Giriş Tarihi: 20.4.2021 21:48 Son Güncelleme: 20.4.2021 22:05

'da yol verme kavgası can pazarına dönüştü! 2 ölü, 9 yaralı

İHA
Şanlıurfa'da yol verme kavgası can pazarına dönüştü! 2 ölü, 9 yaralı

'nın ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'daki korkunç olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Sinan B. ile isimleri öğrenilemeyen bir grup arasında iftardan önce yol verme tartışması yaşandı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Akşam ezanının okunmasına dakikalar kala yol verme tartışmasına karışanlar Sinan B.'nin evinin önüne giderek pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. İddiaya göre evdekiler de silahla karşılık verince çatışma yaşandı.

Olayda 11 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri kavgaya müdahale ederken aralarında çocukların da olduğu yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Halil Çetin (22) ve Lami Çetin (50) hayatını kaybetti. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da yol verme kavgası can pazarına dönüştü! 2 ölü, 9 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA