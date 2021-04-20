Sınır ötesinde PKK’ya ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, PKK'ya sınır ötesinde ağır bir darbe daha vuruldu. Metina bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 terörist hava harekâtında etkisiz hale getirildi. Yurt içinde ve dışında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar bahar ayının gelmesiyle birlikte daha da yoğunlaştı. Kışın yapılan Eren operasyonlarıyla yurt içinde darbe alan teröristlere sınır ötesinde başlatılan hava destekli Pençe harekâtlarıyla ağır darbe vuruluyor. Kuzey Irak'ın Hakurk, Metina ve Gara bölgesinde sürdürülen Pençe harekâtı operasyonları kapsamında, bölgede keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bir grup PKK'lı teröristin saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Metina bölgesinde yerleri tespit edilen teröristlere yönelik hava harekâtı gerçekleştirildi. Teröristlerin bulunduğu bölge önce SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ile vuruldu. Ardından Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan F-16'lar, PKK'lı terörist gruba nokta atışı yaptı. Hava harekâtında, 9 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.