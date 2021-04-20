SON DAKİKA: 20 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı 20 Nisan'a ait koronavirüs verilerini açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 koronavirüs testi yapılrıken, vaka sayısı 61 bin 28, hasta sayısı ise 2 bin 895 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 375 olarak kayıtlara gelçti. Bugün 346 kişi vefat etti, toplam vefat sayısı 36 bin 613'e çıktı. Bugün tedavisi ya da karantina süreci sona eren 55 bin 592 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129 oldu. Türkiye'de bugüne kadar 44 milyon 409 bin 756 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624'e yükseldi.

Öte yandan hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyason oranı ise yüzde 99,9 oldu.

DÜNÜN VERİLERİ: