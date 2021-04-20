SON DAKİKA: 20 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında son durum

Son Dakika Haberi... Türkiye'de ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüs salgınına karşı mücadele sürüyor. Koronavirüs verileri son haftalarda birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yükseliş gösterdi. Verilerde yaşanan artışın ardından toplanan Kabine, kısmi kısıtlama kararı aldı. Kısıtlama kararlarının verilere nasıl tesir edeceği merak edilirken, son iki gündür vaka ve ağır hasta sayısında düşüş yaşandı. Bu durum ileriye dönük olarak umut vadederken, Sağlık Bakanlığı 20 Nisan koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'deki vaka ve vefat sayılarındaki güncel rakamlar...
20 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı 20 Nisan'a ait koronavirüs verilerini açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 koronavirüs testi yapılrıken, vaka sayısı 61 bin 28, hasta sayısı ise 2 bin 895 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 375 olarak kayıtlara gelçti. Bugün 346 kişi vefat etti, toplam vefat sayısı 36 bin 613'e çıktı. Bugün tedavisi ya da karantina süreci sona eren 55 bin 592 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129 oldu. Türkiye'de bugüne kadar 44 milyon 409 bin 756 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624'e yükseldi.
Öte yandan hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyason oranı ise yüzde 99,9 oldu.
DÜNÜN VERİLERİ:
Türkiye'de dün 318 bin 869 test yapılırken, vaka sayısı 55 bin 149, hasta sayısı 2 bin 862 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 319 olarak kayıtlara geçti. Dün, 341 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 36 bin 267'ye yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sonra eren 48 bin 947 kişi iyileşti. Toplam iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye çıktı. 20 Nisan tarihine kadar Türkiye'de 44 milyon 87 bin 628 koronavirüs testi yapıldı ve toplam vaka sayısı da 4 milyon 323 bin 596 oldu.